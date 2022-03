Deutschland im "Kalter- Krieg- Modus"

Berlin : Bundesverteidigungsministerium |

Eingestuft! Krieg in der Ukraine verändert Informationsarbeit der Bundeswehr

"Der Angriff Russlands auf die Ukraine beeinflusst die Informationsarbeit der Bundeswehr. Angesichts der angespannten Sicherheitslage an der Ostflanke der NATO sind die Auflagen zur Wahrung der militärischen Sicherheit erhöht worden. Details mit Bezug zur Truppe werden daher im Zweifel nicht genannt.Im Zusammenhang mit Berichten über militärische Operationen fällt häufig der englische Begriff OPSEC. Diese Abkürzung steht zunächst einmal für Operations Security und meint vor allem den Schutz eingestufter Informationen, Fähigkeiten und Aktivitäten der Truppe. Das lässt sich mit Operativer Sicherheit übersetzen. Diesem Schutz kommt in krisenhaften Situationen naturgemäß eine besondere Bedeutung zu.Grundsätzlich ist der Militärische Abschirmdienst ("MAD", Militärischer Abschirmdienst) als militärischer Nachrichtendienst für den Schutz sensibler Daten vor dem Zugriff fremder Mächte zuständig. Seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern obliegt es, Risiken zu identifizieren, zu analysieren und Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Zugleich sind alle Angehörigen der Bundeswehr gehalten, jederzeit unbefugten Informationsabfluss zu verhindern. Die Sicherheitsbeauftragten aller Dienststellen unterstützen dabei mit Schulungen und regelmäßigen Belehrungen. Die Kernaussage bleibt indes gleich: Nicht plappern, nichts ausplaudern!Denn Experten können auch aus scheinbar trivialen Informationsschnipseln ein brauchbares Lagebild zusammensetzen. Dafür müssen nicht einmal Spione oder Aufklärungssatelliten eingesetzt werden. Ein Trojaner, eine Schadsoftware auf dem Dienstrechner oder ein zu laxer Umgang mit den sozialen Medien reichen völlig aus. Eine Meldung im Whatsapp-Status oder ein schneller Post bei Instagram sind schnell online. Passende Verknüpfungen unter Personen in sozialen Netzwerken, Ortsangaben und sonstige Detailinformationen lassen dann Rückschlüsse zu. Dies muss vermieden werden.„Loose lips sink ships.“Diese drastische Warnung von United States-Geheimdiensten vor sorgloser Plauderei aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges hat nichts an Aktualität eingebüßt. Bei der Weitergabe von Informationen sollte stets bedacht werden, dass eine Beobachtung durch einen Gegner zumindest nicht ausgeschlossen ist. Disziplin und ein verantwortungsvoller Umgang mit Informationen sind deshalb kein Luxus oder Spleen. Gerade bei einer angespannten Sicherheitslage sind sie zwingend notwendig.Die Informationsarbeit der Bundeswehr stellt das vor eine Herausforderung. So gilt es weiterhin, Transparenz über den Auftrag und Aufgaben der Bundeswehr herzustellen und das Vertrauen in die militärischen Institutionen von Bundeswehr und NATO zu stärken.Zugleich liegen die Anforderungen für die Wahrung der militärischen Sicherheit nun höher als noch vor kurzem. In den Medien der Bundeswehr erscheinen deshalb grundsätzlich keine Angaben zu Stärken militärischer Verbände und Einheiten oder deren Stationierung und Ausstattung. Verlegungen von Truppenteilen oder Material werden nicht angekündigt oder begleitet.Ausnahmen von dieser Regel setzen voraus, dass es die konkrete Aufgabenwahrnehmung vor Ort zulässt oder relevante Rückschlüsse auf Truppenbewegungen nicht gezogen werden können."Alle deutschen Autobahn-Webcams übertragen derzeit keine Bilder mehr. Die Autobahn GmbH des Bundes, die die Webcams betreibt und deren Live-Bilder auch in der Autobahn-App bereitstellt, erklärte, dass es derzeit keine Live-Bilder von deutschen Fernstraßen geben würde und dass die Webcams "aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europa“ nicht mehr zur Verfügung stehen würden.Wenn man die Autobahn-App öffnet und unter „Service“ auf „Webcams“ tippt, bekommt man zu lesen: „Keine Einträge für Webcams gefunden".Es drängt sich die Vermutung auf, dass damit russischen Behörden das Beobachten und Ausspionieren von Transporten auf deutschen Fernstraßen erschwert werden soll. Schließlich verlegt die NATO auch aus Deutschland Truppen in die östlichen NATO-Mitgliedsstaaten und zudem liefert Deutschland unter anderem auch Waffen an die Ukraine.Die Kamera-Bilder sollen aber bald wieder zur Verfügung stehen, wie das Bundesverkehrsministerium berichtet. Die Kameras wurden also weder abgebaut noch abgeschaltet, sie übertragen nur keine Bilder mehr ins Internet und in die Autobahn-App.