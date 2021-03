5 Tipps, um ein zertifizierter Salesforce-Admin zu werden

1. Lassen Sie sich vom Lernen nicht einschüchtern



2. Erweitern Sie Ihren Horizont



3. Versuchen Sie immer, jemanden zu unterrichten



4. Erinnern Sie sich, welchen Test Sie gemacht haben



5. Den Praxistest bestehen



Nach ein paar Monaten grundlegender Administration lernte ich das Zertifikat. Ich wusste sofort, dass ich es brauchte, als ich es hörte. Da ich zu diesem Zeitpunkt nichts mit dem Fall zu tun hatte, konnte ich dem Arbeitgeber nichts anderes vorweisen als den Nachweis meiner Salesforce training oder -Qualifikationen; für mich waren die Salesforce-Zertifizierungen ein externer Test meiner Fähigkeiten. In der Tat war es nicht einfach, ein Zertifikat zu bekommen.Andererseits stellte ich fest, dass meine Bildungserfahrung nicht umsonst war! Ich wusste eine Menge über meinen Lern- und Lernstil (der vielen Kindern beigebracht wurde). Hier sind einige Dinge, die ich bei CRS Info Solutions gelernt habe, die für jede Zertifizierungsprüfung gelten, und ich hoffe, Sie finden sie nützlich.Haben Sie jemals den Ratschlag gehört: "Wenn Sie jemanden treffen, rufen Sie ihn dreimal beim Namen und vergessen Sie ihn nie"? Die gleiche Logik gilt für Salesforce!Es ist unwahrscheinlich, dass das Lernen allein Ihnen helfen wird, die Prüfung zu bestehen. Tatsächlich hilft Ihnen das mehrmalige Ausführen einer Aufgabe, nicht nur zu verstehen, wie etwas gemacht wurde, sondern auch, warum es auf eine bestimmte Weise gemacht wurde.Das bedeutet, dass Sie eine Sandbox oder eine Entwickler-Organisation benötigen und damit beginnen müssen, alle Funktionen zu implementieren und zu optimieren, die Sie gelesen haben, wie z. B. für weitere Währungen, Regionen, Prognosen und die Liste geht weiter!Ich möchte diese weniger häufig genutzten Funktionen hervorheben, besonders wenn Sie für ein Unternehmen arbeiten, das diese Funktionen nicht nutzt. Man weiß nie, eines Tages wird ein Arbeitgeber auf Sie zukommen und fragen: "Hat Salesforce ein Prognosetool?" Das ist ein Vorteil, denn Sie können sagen: "Ja! Ich erzähle Ihnen davon und zeige Ihnen eine Demo!" "Haben Sie eine Vorstellung davon, was die Leute von diesem Tool brauchen werden? Geschäftsentwicklung, Marketing, etc. Was braucht der Vizepräsident?Ist das der Weg nach draußen? Sie können die Prüfungsfragen besser beantworten. Ich hatte den Eindruck, dass sich die meisten Fragen (vor allem bei den Prüfungen zum Sales Representative und Cloud Consulting) darauf konzentrierten, was der Sales Representative oder der Vice President of Support Services benötigen würde. Sie müssen in der Lage sein, vorherzusagen, was Ihr Management braucht und braucht. Es ist wichtig zu verstehen, dass der VP of Sales wahrscheinlich keinen erfolgreichen Abschlussbericht verlangen wird und der VP of Support wahrscheinlich keinen Bericht über Änderungen, die im Laufe der Zeit stattfinden, benötigt.An dieser Stelle kommt Trailhead ins Spiel. Obwohl ich ein Admin bin, mag ich endbenutzerzentrierte Journeys, weil ich eine gute Vorstellung davon habe, was ein Endbenutzer mit einer bestimmten Rolle von Salesforce erwarten oder erwarten kann.Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Vertriebsteam wie Salesforce einzurichten und zu verwalten. Mir hat auch das Modul "Jahresplanung mit Vertriebsaktivitäten" gefallen. Hier gibt es einen besonderen Satz: "Als Standard für SaaS-Unternehmen gilt ein Schnitt von 5-7 Jahren, wobei einige Unternehmen sogar bis zu 10 % versprechen." Das sind Informationen, die Sie als Cloud-Vertriebsberater wissen sollten, auch wenn Sie noch nie in einem Vertriebsteam gearbeitet haben. Sie wollen diese Art von Informationen von einem bestimmten Endbenutzer, nicht von einem Administrator.Es ist ein Klassiker. Menschen lernen am besten, wenn sie versuchen, eine Disziplin zu lehren. Stellen Sie Ihren Cousin als Chefkoch ein und zeigen Sie ihm, was Salesforce ist. Er erklärt es den Großeltern. Zeigen Sie mir, wie man die Regeln für die Zuweisung potenzieller Wolken befolgt.Erstellen Sie Endbenutzer-Router, einschließlich Screenshots. Organisieren Sie ein Secret-Sauce-Dinner für Ihre Mitarbeiter und zeigen Sie ihnen, was hinter den Kulissen der Steuerungsregeln vor sich geht und was all die nervigen Fehlermeldungen verursacht.Es gibt viele Möglichkeiten, Ihr Wissen weiterzugeben und ich verspreche Ihnen, Sie werden etwas Neues lernen.Ich merke mit Schrecken, wie schwer es ist, während einer Prüfung in Panik zu geraten. Wenn ich mich hinsetze und mich erinnere. Das Training deckt diese Themen ab. Stellen Sie mir keine unbeantworteten Fragen zu diesen Themen."Wenn Sie eine Fahrprüfung ablegen, lautet die Antwort auf Ihre Frage nicht: "Muss ich einen Auslöser bei einem zukünftigen Update implementieren?" Es ist immer noch eine Fahrprüfung! Sie müssen nicht wissen, wie man einen Trigger implementiert (auch wenn Sie wissen, wann Sie ihn brauchen). Umgekehrt wird im Platform App Builder Test automatisch der Thread- oder Prozess-Designer beantwortet, nicht die Workflow-Regel. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf können Sie Ablenkungen minimieren und klar denken.Mit anderen Worten, das Frageformat kann in seltsamen und bizarren Worten ausgedrückt werden. Multiple-Choice-Antworten versuchen, Sie zu verwirren, und die Fragen können zusätzliche Phrasen oder Informationen enthalten, die nichts mit den üblichen Fragen zu tun haben.Das Quiz hat vier Fragen mit vielen identischen Auswahlmöglichkeiten, mit Ausnahme eines Wortes. Daher ist die praktische Prüfung ideal, um nicht nur zu sehen, ob Sie für die Realität bereit sind, sondern auch, um das Frageformat zu verstehen und um zu lernen, wie man das Forschungsmaterial in ein nicht-fiktionales Szenario übersetzt.