Was ist CBD-Öl?

Administration (FDA) erlaubte die Verwendung von CBD-Öl zur Behandlung von 2 Arten von Epilepsie. Man kann also sagen, dass CBD bei der Behandlung einiger spezifischer Zustände oder Krankheiten funktioniert. Lassen Sie uns mehr herausfinden.CBD steht auf der Liste mehrerer Verbindungen, die als Cannabinoide bezeichnet werden und in der Cannabispflanze vorkommen. Viele Forschungsstudien wurden durchgeführt, um die verschiedenen therapeutischen Anwendungen dieses Öls herauszufinden.Grundsätzlich enthält CBD-Öl eine konzentrierte Form von CBD. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die Konzentrationen und ihre Verwendungen variieren. Daher sollten Sie einen Experten konsultieren, bevor Sie CBD für Ihre Erkrankung verwenden.Die bekannteste Verbindung in Cannabis ist den meisten Berichten zufolge Delta-9-Tetrahydrocannabinol, auch bekannt als THC. Und THC ist der aktivste Teil von Marihuana. Tatsächlich enthält Marihuana sowohl CBD Öl bestellen . Und die Wirkungen dieser beiden Verbindungen variieren.Wenn es geräuchert oder zum Kochen verwendet wird, vermittelt THC einen "High"-Effekt. Tatsächlich neigt THC dazu, bei Hitze oder wenn es in den Körper gelangt, abgebaut zu werden. Auf der anderen Seite ist CBD nicht psychoaktiv, was bedeutet, dass es beim Konsum keinen Einfluss auf Ihren Gemütszustand hat.Aber CBD kann Veränderungen in Ihrem Körper bewirken. Tatsächlich kann es laut einigen Forschungsstudien auch viele medizinische Vorteile haben.CBD wird aus der Cannabispflanze gewonnen. Im Allgemeinen wird Cannabispflanze aufgrund des THC-Gehalts als Marihuana oder Hanf bezeichnet. Es ist wichtig zu beachten, dass laut Farm Bill legale Hanfpflanzen nicht mehr als 0,3% THC enthalten dürfen.Marihuana-Bauern haben ihre Hanfpflanzen gezüchtet, um mehr THC und viele andere Verbindungen zu produzieren. Diese Bauern verändern die Pflanze jedoch in keiner Weise. Diese Pflanzen werden zur Herstellung von CBD-Öl verwendet.Alle Arten von Cannabinoiden heften sich an bestimmte Rezeptoren in Ihrem Körper, um einen besonderen Effekt zu erzielen. Das gleiche gilt auch für CBD. Tatsächlich produziert Ihr Körper einige Arten von Cannabinoiden automatisch. Außerdem hat es zwei starke Rezeptoren für CBD: CB2-Rezeptoren und CB1-Rezeptoren.Was CB1-Rezeptoren angeht, sind sie im ganzen Körper zu finden. Viele sind jedoch auch in Ihrem Gehirn zu finden. Die im Gehirn gefundenen helfen bei Erinnerungen, Appetit, Denken, Stimmung, Emotionen, Schmerzen, Bewegung und vielen anderen Funktionen. Und das sind die Rezeptoren, an die THC bindet. Auf der anderen Seite sind CB2-Rezeptoren in Ihrem Immunsystem weit verbreitet und haben einen Einfluss auf Schmerzen und Entzündungen.In der Vergangenheit glaubten Forscher, dass CBD2-Rezeptoren die Rezeptoren sind, an die CBD bindet, aber jetzt wissen sie, dass CBD an keinen der Rezeptoren bindet. Tatsächlich sieht es so aus, als würde es Ihrem Körper helfen, seine eigenen Cannabinoide besser zu nutzen.