Verständnis der Wirksamkeit von ätherischem Lavendelöl

Lavendelöl ist ein wahrer Schatz der Natur, denn diese Pflanze hat umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Lavendel ist eine auf den ersten Blick paradoxe Heilpflanze, da sie sowohl anregend als auch entspannend wirkt.Was den körperlichen Bereich angeht, ist die Wirkung ebenfalls vielfältig. Lavendel hat antiseptische und schmerzlindernde Eigenschaften, das Öl fördert die Durchblutung und lässt Wunden schneller heilen.Ätherisches Lavendelöl sollte in jeder gut sortierten Hausapotheke zu finden sein. Lavandula angustifolia, so der wissenschaftliche Name von Lavendel, kann bei vielen gesundheitlichen Problemen hilfreich sein:. Das ätherische Öl des Lavendels hat eine krampflösende Wirkung, die sogar bei Spannungskopfschmerzen hilfreich ist.Alle, die unter zu niedrigem Blutdruck leiden und öfter mit Schwindelanfällen zu tun haben, sollten in regelmäßigen Abständen ein Vollbad mit Lavendelöl verwenden. Dies sorgt für Erfrischung und ist anregend.Tabletten sind hier keine so gute Idee, da sie abhängig machen. Besser ist es, auf die Natur und auf Pflanzen wie den Lavendel zu setzen. In Form eines Sprays, was jeder aus 100 Milliliter destilliertem Wasser, 50 Milliliter Alkohol und zehn Tropfen Lavendelöl selbst herstellen kann, ist der Lavendel eine wunderbare Einschlafhilfe. Das Spray einfach auf das Kopfkissen sprühen und schon setzt die beruhigende Wirkung Lavendelöl ein.Wer am Tag acht Stunden oder mehr auf einem Schreibtischstuhl sitzt und auf einen Computerbildschirm schaut, leidet nicht selten unter Verspannungen im Bereich der Schultern und des Nackens. Hier kann es helfen, sich nach Feierabend mit Lavendelöl einzureiben. Das Gleiche gilt genauso bei rheumatischen Beschwerden.Winterzeit ist Erkältungszeit, und auch in diesem Fall ist Lavendelöl eine gute Wahl. Einige Tropfen des ätherischen Öls mit einem Esslöffel Basisöl mischen und auf einem sauberen Geschirrtuch verteilen, dann das Tuch kurz erwärmen und anschließend auf die Brust legen.. Kinder reagieren sehr gut auf diesen besonderen Wickel und werden den Husten schnell wieder los.Menschen mögen den Duft von Lavendel, einige Insekten hingegen finden ihn gar nicht so gut. Alle, die an warmen Sommerabenden noch auf der Terrasse oder im Garten sitzen möchten, sollten eine Duftlampe mit ätherischem Lavendelöl auf den Tisch stellen. Wenn die Mücken den Lavendelduft wahrnehmen, dann werden sie einen großen Bogen um die Duftlampe machen. Bei einem Wespen- und Bienenstich oder wenn eine Mücke zugestochen hat, ist das Öl ebenfalls eine gute Wahl.Ob in einem Beet, einem dekorativen Kübel auf dem Balkon oder der Terrasse – Lavendel macht immer eine sehr gute Figur. Er duftet einfach herrlich und zieht im Garten die Bienen an. Wer Rosen liebt und sie in seinem Garten hat, sollte rund um das Rosenbeet Lavendel pflanzen, denn so lassen sich Blattläuse von den Rosen effektiv fernhalten.Der ideale Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen darf dabei nicht weniger als 30 Zentimeter betragen. Der Lavendel liebt die Sonne und braucht deswegen einen warmen, sonnigen aber trotzdem geschützten Platz. Die Erde sollte stets arm an Nährstoffen und möglichst durchlässig sein. Wer den Lavendel im Topf zieht, muss auf eine Dränageschicht achten.In Deutschland wird vor allem der winterharte echte Lavendel kultiviert, Lavandula angustifolia. Er kommt dazu noch in den Weinbergen zum Einsatz, um die Reben vor Schädlingen zu schützen. Wird der Winter aber zu hart, was selbst in den Weinbergen vorkommen kann, dann wird der Lavendel es nicht überleben.Lavendel ist vielseitig und sieht in einem Bauerngarten gut aus, ebenso wie in einem mediterranen Garten oder einem reinen Duftgarten. Eine Hecke kann die sonnenverwöhnte Pflanze vor dem Winter schützen, auch die entsprechenden Einfassungen für Beete halten Wind und Kälte ab.Bio Produkte spielen eine wichtige Rolle, wenn der Lavendel als Heilpflanze zum Einsatz kommt. Wer sich zum Beispiel auf Facebook oder einem anderen sozialen Netzwerk umschaut, wird, was die Heilpflanze Lavendel angeht, eine Vielzahl von tollen Ideen finden. Alle, die sicher sein wollen, dass ihr Lavendel tatsächlich aus biologischem Anbau stammt, sind gut beraten, sich an eine Gärtnerei zu wenden.Aus dem Bio Lavendel kann einfach ein wunderbareszum Einreiben und für Vollbäder hergestellt werden. Dazu eine Handvoll Lavendelblüten mit einem halben Liter Pflanzenöl, wie etwa einem hochwertigen Sonnenblumenöl, übergießen und das Ganze in eine Flasche füllen.Auf diese Weise ist immer duftendes Lavendelöl in Haus, zudem ist das Öl noch ein hübsches Mitbringsel. Ebenso einfach lässt sich Lavendelessig herstellen, der die Mücken fernhält. Hierzu zwei Hände voll getrockneter Lavendelblüten in eine Glasflasche geben, das Ganze mit Weißweinessig auffüllen und an einem dunklen Platz zwei Wochen ziehen lassen. Wichtig dabei ist, dass die Flasche einmal am Tag gut geschüttelt wird. Nach den zwei Wochen die Blüten durchseihen und den Lavendelessig in eine Sprühflasche füllen.