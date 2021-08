Smart und Grün: Mit diesen Pflanzen-Apps klappt‘s auch mit den Zimmerpflanzen

Noch nie war Pflanzen online kaufen so einfach und bequem wie heute – und noch nie haben sich so viele Hausbewohner für Zimmerpflanzen entschieden. Doch leider macht die grüne Pracht in vielen Wohnzimmern schon nach einer Saison schlapp: Das saftige Grün weicht dann einem traurigen Braun und die enttäuschten Pflanzenbesitzer haben dafür oft die gleiche Erklärung parat: „Mir fehlt einfach der grüne Daumen.“ Ist der Traum vom eigenen Urban Jungle damit schon wieder vorbei? Nein!Dank smarter Technik können auch blutige Pflanzenanfänger ihre Zimmerpflanzen ohne Probleme gesund und lebendig halten: Pflanzen-Apps verraten dir alles, was du über deine Zimmerpflanze wissen musst: Eigenschaften wie Grösse und Wachstumsgeschwindigkeit werden genauso erklärt wie die Vorlieben deiner Pflanze: Was ist der beste Standort – schattig, halbschattig oder hell? Wie oft solltest du giessen – oft oder nur alle 1-2 Wochen? Und wann und wie oft macht Düngen Sinn? Mithilfe einer Pflanzen-App lernst du deine neuen Mitbewohner richtig gut kennen und kannst einfach auf ihre Bedürfnisse eingehen.Ein Blick in den App-Store zeigt, Pflanzen-Apps gibt es viele, aber welche ist die Richtige für dich? Für alle, die Zimmerpflanzen online bestellen und sich dann fragen, wie die Pflanzen noch mal heisst, eignen sich Pflanzen-Apps wie Blossom. In der Datenbank aus 10.000 Zimmerpflanzen, kannst du deine Pflanze einfach bestimmen und dir dann die Anleitung zur richtigen Pflege holen. Die App erinnert dich auch ans Giessen, Düngen oder Umtopfen, wenn die Zeit gekommen ist und hilft, wenn deine Pflanze trotz guter Pflege krank wird: Einfach ein Foto vom grünen Patienten machen und das Blossom-Team unterstützt bei Diagnose und Behandlung der Krankheit. Mithilfe der Tagebuchfunktion und deiner persönliche online Pflanzensammlung wirst du nie wieder den Überblick über deine grünen Mitbewohner verlieren – allerdings haben Apps wie Blossom einen entscheidenden Nachteil: Nach 3 Probetagen ist der Gärtner für die Hosentasche nicht mehr gratis.Wer nicht so tief in die Tasche greifen will, für den gibt er hervorragende Alternativen. Pflanzen-Shops wie Mary and Plants aus Zürich packen die Pflanzen-App kostenlos auf die Lieferung oben drauf. Mit jeder Pflanze erhältst du einen QR-Code gratis dazu. Auch die App MaryCare liefert dir einen Pflegeplan, der genau auf die Bedürfnisse der Pflanzen und die Jahreszeit abgestimmt ist und erinnert dich, wenn es Zeit zum Düngen oder Giessen ist. Sollte es deiner Pflanze schlecht gehen, steht Mary stets mit fachkundigem Rat per Instagram oder WhatsApp zur Verfügung. Die App funktioniert wie ein grünes Sammelalbum: Hier werden alle deine Pflanzen mit allen Informationen automatisch gespeichert.Du kannst dir sicher sein, dass deine Pflanze nachhaltig ist: Mary and Plants arbeitet nur mit GLOBAL G.A.P.-zertifizierten Züchtern und nutzt torffreie Erde aus der Schweiz. Die Pflanzen kommen fixfertig im Topf aus organischem Material.Dass die Pflanzen aus dem eigenen Haus kommen, gibt der App die Möglichkeit, die Pflege individuell auf jede einzelne deiner Zimmerpflanzen anzupassen. Denn wie viel Platz eine Pflanze zum Wachsen hat und welche Nährstoffe im Boden sind, hat grossen Einfluss auf die Entwicklung jeder Zimmerpflanze.Egal wie du dich entscheidest, Dank Pflanzen-App kannst du kinderleicht für einlanges und damit nachhaltiges Zusammenleben mit deinen Zimmerpflanzen sorgen.