Intelligente Personalbeschaffung in Deutschland zur Steigerung Ihres Umsatzes

Wenn man in ein fremdes Land geht oder dort arbeitet, liegt das erste Augenmerk meist auf dem Vertrieb. Es stellen sich Fragen wie "Werden sich unsere Produkte verkaufen?", "Auf welche Unterschiede muss ich achten?", "Gibt es regulatorische Anforderungen, die ich erfüllen muss?", usw. Ein versierter Recruiter kann bei solchen Fragen oft weiterhelfen, vor allem, wenn er schon einige Zeit im Unternehmen tätig ist. Der Erfahrungsschatz und die Einblicke, die ein Personalvermittler in die verschiedensten Unternehmen erhält, sind enorm.Bevor Sie Ihren befreundeten Headhunter Sales , sollten Sie sich ein paar Gedanken über Ihren Betrieb in Deutschland machen. Wollen Sie eine Handelsvertretung haben oder eine eigene Betriebsstätte? Wenn Sie eine feste Niederlassung wünschen, wäre es ratsam, sich mit einer Anwaltskanzlei oder einer der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu beraten, wie dies am besten zu bewerkstelligen ist. Oft haben diese Firmen "fertige" Firmen, die einfach auf Ihren Namen übertragen werden können. Im Rekrutierungsprozess ist es sicherlich hilfreich, eine in Deutschland ansässige Firma zu haben, da Vertriebsmitarbeiter in Deutschland einen deutschen Vertrag einem Vertragsverhältnis mit einer ausländischen Firma vorziehen werden. Auch hier kann ein guter Personalberater Sie wahrscheinlich mit vielen der Personen in Kontakt bringen, die Sie benötigen.Personalvermittler in Deutschland arbeiten auf einer ähnlichen Basis wie die in anderen Ländern. Viele Unternehmen stellen jedoch fest, dass es in Deutschland weniger Personalberatungsfirmen gibt, die bereit sind, auf reiner Erfolgshonorarbasis zu arbeiten. Tatsächlich war dies vor einigen Jahren in Deutschland sogar noch illegal! Heute ändert sich der Trend und es gibt mehr Unternehmen, die bereit sind, auf dieser Basis zu arbeiten, aber sie verlangen oft Exklusivität und eine formale Vertragsbeziehung. Die Kosten für Personalvermittler sind tendenziell etwas höher als vielleicht in anderen Ländern. Während britische Headhunter in der Regel zwischen 12 und 16% des Jahresgehalts verlangen, wird ein deutscher Headhunter in der Regel um die 25% verlangen. Die besten Headhunter in Deutschland verlangen oft noch mehr, nämlich 30 bis 35 %.Gute Vertriebsmitarbeiter in Deutschland zu finden, ist wahrscheinlich genauso schwierig wie überall sonst. Auch die Kriterien, die einen guten Verkäufer ausmachen, sind ähnlich. Ein Punkt, den Sie beachten sollten, ist jedoch, dass Sie wahrscheinlich möchten, dass die Person Englisch spricht. Glücklicherweise ist das in Deutschland in der Regel kein Problem, da das Schulsystem verlangt, dass die Leute einige Jahre Englisch belegen. Nur bei älteren Menschen oder solchen aus dem östlichen Teil Deutschlands könnte dies ein Problem sein. Was jedoch oft festgestellt wird, ist, dass, wenn der Verkäufer hauptsächlich für deutsche Firmen gearbeitet hat, seine Sprachkenntnisse ziemlich eingerostet sein können. Die Erfahrung hat gezeigt, dass durch den Gebrauch der Sprache der Wortschatz und die Sprachgewandtheit schnell wiederhergestellt werden. Das Problem ist, dass dies im Vorstellungsgespräch nicht immer ersichtlich ist. Tatsächlich ist stockendes Englisch oft ein Grund, warum ein hervorragender Kandidat nicht eingestellt wird. Dies ist definitiv ein Fehler! Berücksichtigen Sie dies also bei Ihrer Entscheidung.Ein weiterer Punkt, den Sie bei Ihrem Rekrutierungsprozess in Deutschland berücksichtigen sollten, ist, dass Verkäufer nicht so schnell verfügbar sein werden, wie es in anderen Teilen der Welt der Fall sein könnte. In Deutschland gibt es in der Regel längere Kündigungsfristen, 2-3 Monate sind keine Seltenheit. Zwar werden diese Mitarbeiter oft vorzeitig aus ihren Verträgen entlassen, aber das ist keine Garantie. Für den gesamten Rekrutierungsprozess muss eine angemessene Zeit eingeplant werden.Sicherlich ist es wichtig zu bedenken, dass Deutschland seine eigenen Verkaufszyklen und Entscheidungsgeschwindigkeiten hat. Ziehen Sie keine Schlüsse aus Ihrem eigenen Land. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Produkt in den USA einen Verkaufszyklus von 6 Monaten hat, kann es in Deutschland durchaus einen Verkaufszyklus von 1 Jahr haben. In manchen Fällen kann der Verkaufszyklus kürzer sein; im Allgemeinen ist er jedoch etwas länger. Denken Sie daran, dass Deutsche dazu neigen, risikoscheu zu sein und etwas sehr gründlich zu prüfen, bevor sie es kaufen. Die Belohnung für diese Geduld ist jedoch, dass die Deutschen, wenn sie sich einmal für ein Produkt entschieden haben, in der Regel eine ganze Weile dabei bleiben und dann auch andere dazu ermutigen, das Produkt zu kaufen. Um auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen, braucht man also etwas Geduld, aber die wird oft reichlich belohnt.