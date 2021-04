Wie China die Kontrolleüber die globaleBatterie-Lieferketteübernimmt

Wie China die Kontrolleüber die globaleBatterie-LieferketteübernimmtNachjahrelangenVorbereitungenist China nun weltweitführendbei der VersorgungmitBatterien der nächsten Generation, die für den Übergangweg von fossilenBrennstoffenentscheidendsind. Elektroautos und andereleichtgewichtigeVerbrauchergeräte, wieMobiltelefone und Computer, benötigendiesemodernenVersorgungsbatterie.LauteinerStudie von Bloomberg New Energy Finance ausdemJahr 2019 könntenbiszumJahr 2040 mehrals die Hälfteallerweltweitausgelieferten PKWs Hybridfahrzeugesein. Innerhalb dieses Zeitraums, so schätzt BNEF, würdeeinvergleichbarerAnteil der leichtenNutzfahrzeugkäufe in den USA, Europa und China hybrid sein.NachAngaben des US-Energieministeriumswerden die meisten von ihnenwahrscheinlichchinesische Versorgungsbatterie verwenden, die aufgrundihrerhohenEnergie pro MasseneinheitimVergleichzuanderenelektrischenEnergiespeichernauchfürMobiltelefone und Laptops gebräuchlichsind, wenn die derzeitigen Muster anhalten.In einemArtikelvom August mitdemTitel "Chinas führender Status bei der Versorgungsbatteriemuss weitergefestigtwerden", sagte das staatliche Medium Xinhua: "ImWettbewerbmit der globalenKette der Automobilindustrie hat China zumersten Mal in der Welt bedeutendeFortschrittebei der Herstellung von Schlüsselkomponentengemacht."Die Versorgungsbatterieder Welt istnochkeingroßesThema, da die VereinigtenStaaten und China um neueNetzwerksystemewie 5G konkurrieren. Da die VereinigtenStaatenjedochbeginnen, sich von fossilenEnergiequellenfür Dinge wie Autos, Stromversorgungen, Mobiltelefone und Laptops zuentfernen, wirdsiezweifelsohneanBedeutunggewinnen.GewählteBeamte in den VereinigtenStaatenhaben fast einhalbesJahrhundertdamitverbracht, die RegierungvorBedrohungendurchinternationaleÖllieferantenzuschützen."NachdemJom-Kippur-Krieg 1973, alsÄgypten und Syrien Israel besetzten und die arabischenNationen die Versorgung der USA und der Verbündeten, die Israel unterstützten, unterbrachen, wurdenalleunserenationalenSicherheitspolitikenmiteinemAugedaraufgemacht, was siefürunsereÖlsicherheitbedeutenkönnten", sprach VOA mit Dan Kish, Senior Vice President fürStrategiebei der American Energy Alliance, einergemeinnützigenLobbygruppefürEnergie.China hat die Kapazitätserweiterung auf allenStufen der Batterielieferkettepriorisiert.Abgesehen von seltenenErdhaufenistdie Produktion von Lithium-Ionen-Versorgungsbatterieauf HauptmaterialienwieGraphitangewiesen, das in Bleistiftspitzenverwendetwird. LauteinemBericht der US-Regierungproduzierte China imJahr 2019 mehrals 60 % des weltweitenGraphits. Infolgedessen hat Peking die Macht, die globalenPreisefestzulegen.