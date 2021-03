Welche Lebensmittel enthalten Elektrolyte?

Elektrolyte erklärt:



Elektrolyte ziehen die Muskeln zusammen, erzeugen Elektrizität und bewegen Flüssigkeiten und Wasser im Körper. Einige Beispiele für Elektrolyte sind Natrium, Kalium, Chlorid, Bikarbonat, Kalzium und Magnesium. Elektrolyte sind in Fruchtsäften, Milch und vielen Obst- und Gemüsesorten (z. B. Avocados, Kartoffeln, Bananen) enthalten.Wie viel weiß man wirklich über Elektrolyte? Das Wort "Elektrolyte" ist in letzter Zeit in aller Munde, weil viele Menschen mit den derzeit beliebten Sportgetränken vertraut sind. Sie haben wahrscheinlich gelesen, dass Elektrolyte gut für Sie sind und dass sie wichtig sind, wenn Sie dehydriert oder krank sind. Aber die Sache ist, wenn Sie krank sind, sind zuckerhaltige Sportgetränke das Allerletzte, was Ihr Körper wirklich braucht. Wussten Sie, dass Sie Elektrolyte auch über viele gesunde Lebensmittel aufnehmen können?Elektrolyte sind Flüssigkeiten, Feststoffe oder Gase, die elektrisch leitende Ionen enthalten und durch Laboruntersuchungen des Blutserums gemessen werden können. Die breite Öffentlichkeit war sich der Elektrolyte nicht wirklich bewusst, bis einige Sportgetränke anfingen zu behaupten, dass sie mehr Elektrolyte als Wasser enthalten. Menschen, die trainieren oder körperlich aktiv sind, verlieren Elektrolyte durch den Schweiß und müssen ihre Elektrolyte wieder auffüllen, um ihre Energie zurückzugewinnen. Schweiß besteht normalerweise zu 99 Prozent aus Wasser und zu einem Prozent aus Elektrolyten.Was Ihnen wahrscheinlich noch nicht gesagt wurde, ist, dass die beste Quelle für Elektrolyte aus der Nahrung stammt, nicht aus zuckerhaltigen Getränken. Viele Gemüsesorten, entweder aus der Dose, frisch oder tiefgekühlt, sind reich an Elektrolyten, ebenso wie Obst, Brot und Milch. Kartoffeln (am besten püriert und mit Salz versetzt), Avacados, Trockenfrüchte, Sojaprodukte, Kokosmilch, Rot- und Weißwein, Brot und die meisten Fleischsorten sind ausreichend, um den Elektrolytbedarf des Körpers zu decken. Eine übermäßige Aufnahme von anorganischen Sulfaten kann jedoch zu Durchfall führen.Gesalzene Lebensmittel können ebenfalls für den Natrium-Elektrolyt-Ersatz verwendet werden. Gesalzenes Fleisch, Erdnüsse, Butter - all diese Quellen sind ebenfalls wirksam, um Chlorid zu ersetzen, das ein weiteres Elektrolyt ist, das zusammen mit Natrium durch Schwitzen verloren gehen kann. Eine übermäßige Aufnahme von Natriumchlorid kann zu Bluthochdruck führen, der Herzprobleme verursachen kann, also achten Sie darauf, wie viel Sie zu sich nehmen.Kalium ist ein Elektrolyt, das ebenfalls durch Schwitzen verloren gehen kann. Es kann durch Früchte wie Bananen, Milchprodukte, Gemüse, Nüsse und Fleisch ersetzt werden. Wenn es allein durch die Nahrung ersetzt wird, gibt es keine dokumentierten oder berichteten Nebenwirkungen, aber Kaliumersatz durch Nahrungsergänzung kann zu Hyperkaliämie führen. Eine Überladung mit Kalium kann bei Personen mit Nierenproblemen oder Nierenversagen zu einem plötzlichen Tod führen.Quellwasser oder Leitungswasser enthält keine elektrolyte shop . Aber Wasser, dem eine Prise Salz, Zucker und Mehl zugesetzt wird, versorgt Ihren Körper mit vielen Elektrolyten.Sie sollten keine großen Mengen an Wasser trinken, um sich zu rehydrieren, wenn Sie Sport getrieben haben. Vielmehr sollten Sie kleine Mengen Wasser trinken und gleichzeitig einen Energieriegel essen, um Ihre Elektrolyte wieder aufzufüllen. Sportgetränke sind voller Zucker, aber es gibt auch einige zuckerfreie Marken, wenn Sie danach suchen. Wenn Ihr Körper während des Trainings noch aktiv ist, hat er Schwierigkeiten, die Elektrolyte zu absorbieren, bis Sie eine kleine Pause einlegen. Nehmen Sie also während eines anstrengenden körperlichen Trainings nur kleine Mengen Wasser zu sich, bis Sie sich für eine kurze Zeit ausruhen können.Die Vorteile von Elektrolyten:Wenn Ihre Elektrolyte stimmen, werden Sie nach dem Training weniger Muskelkrämpfe und -spasmen, eine höhere Ausdauer und weniger Muskelkater haben. Wenn Sie nachts mit Muskelspasmen oder Krämpfen aufwachen, geben Sie einfach eine Prise Salz in ein Glas Wasser und trinken Sie ein paar Schlucke. Über Nacht wird Ihr Körper seine Elektrolyte wieder auffüllen und Sie werden am nächsten Tag nicht mehr so starke Krämpfe haben.Eine Warnung über Elektrolyte:Beef Jerky ist reich an Elektrolyten, sollte aber nicht sehr regelmäßig gegessen werden. Auch wenn die meisten Beef Jerky-Esser nicht genug Jerky essen, um krank zu werden, ist es dennoch wichtig, kleine Mengen davon zu essen, wenn Sie trainieren, aber nicht mehr als ein paar Mal pro Woche. Beef Jerky ist sehr salzig, so dass es eine wunderbare Quelle für Elektrolyte ist, aber es ist keine großartige Quelle für andere Nährstoffe.