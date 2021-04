Was ist Open Banking und warum ist es wichtig?

Was ist Open Banking?



Wie Open Banking funktioniert



Was bedeutet das für die Kunden?



Geschäftsmöglichkeiten für Open Banking



Wie sicher ist Open Banking?



Lassen Sie uns mit den Grundlagen beginnen. Was ist Open Banking? Open Banking ist ein sicherer Weg, um Dienstleistern Zugang zu Ihren Finanzinformationen zu geben.Es ist eine Innovation, die es Dritten ermöglicht, Apps und Dienste rund um Finanzinstitute wie Banken zu entwickeln. Die Idee dahinter ist, dass Ihre Kunden in der Lage sind, für Produkte und Dienstleistungen vollständig über Ihre App oder Website zu bezahlen on S-Pro blog So würde es in der Praxis funktionieren. Angenommen, Sie sind ein Kunde, der eine Urlaubsversicherung sucht. Open Banking würde es einer Preisvergleichsseite ermöglichen, auf Ihre Bankdaten zuzugreifen, so dass sie die Produkte, die sie vorschlägt, darauf abstimmen kann, was Sie sich leisten können und was Sie normalerweise ausgeben.Und denken Sie an die Vorteile, die diese Technologie bringen könnte. Eingeweihte sprechen bereits davon, dass Sie damit alle Ihre Bankkonten an einem Ort einsehen können. Dies könnte die Budgetplanung erleichtern, da Sie einen besseren Überblick über Ihr Geld haben. Hinzu kommt der offensichtliche Vorteil, dass Zahlungen in Sekundenschnelle und von einem Ort aus getätigt werden können, was alles noch bequemer macht.Für die Verbraucher ist das revolutionär, denn sie erhalten mehr Kontrolle über ihre Finanzen. Eine PwC-Studie besagt, dass 39 % der Bankkunden ihre Daten mit anderen Banken und Dritten wie Amazon teilen würden, wenn sie dadurch bestimmte Vorteile erhielten, z. B. die Möglichkeit, maßgeschneiderte Produktangebote zu vergleichen. Aber ein Artikel auf Finextra sagt, dass nur 28% der britischen Erwachsenen von Open Banking gehört haben. Im Grunde gibt es eine Wissenslücke, wenn es um Open Banking geht, und es liegt an den Unternehmen, die Kunden an Bord zu holen.Lohnt sich der Aufwand? Ja. Es gibt eindeutig Platz auf dem Markt dafür und Unternehmen leben oder sterben von ihrer Fähigkeit, Kunden zufrieden zu stellen. Es ist auch ideal für Finanz- und Treasury-Profis. Mit Open Banking könnten Sie Aufgaben wie die Rechnungsstellung in Sekundenschnelle von Ihrem Telefon aus erledigen. Sie könnten auch mehrere Bankkonten an einem Ort sehen und das hat ernsthafte Vorteile. Kombinieren Sie dies mit automatisierter Technologie wie der BankSense Treasury Software und Aufgaben wie die Abstimmung werden viel einfacher.Gibt es bei all den Vorteilen auch Nachteile? Der offensichtliche Bereich, auf den wir achten müssen, ist die Sicherheit. Die von der britischen Regierung erhobenen Zahlen zeigen, dass 43 % der Unternehmen in den 12 Monaten bis April 2018 eine Sicherheitsverletzung oder einen Angriff erlitten haben. Dies steigt auf 72 % für größere Organisationen, also ist Sicherheit wirklich ein massives Thema.Im Gegensatz zu dem, was die Leute glauben mögen, ist es klar, dass Open Banking über erstklassige Sicherheitsvorkehrungen verfügt. Alle Daten, die dafür verwendet werden, werden mit den fortschrittlichsten Sicherheitsmaßnahmen verschlüsselt. Jeder, der Open-Banking-Technologie verwendet, muss sich auch an die GDPR-Regeln halten. Die Strafe für einen Verstoß gegen diese kann bis zu 5 % des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens betragen, so dass jedes Unternehmen, mit dem Sie zu tun haben, viele Gründe hat, auf Nummer sicher zu gehen.