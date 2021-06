Was ist die hellste LED-Taschenlampe auf dem Markt?

1. Olight M2R Pro Warrior Taschenlampe





Leistungsstarker Akku und schnelles Aufladen



Hohe Lumen





Modischer Look und guter Grip

PVD-Beschichtung

Batteriestandsanzeige

2. Olight Baton 3 Taschenlampe



Vielfältige Verwendung





Große Lichtreichweite und unglaubliche Leistung

Zuverlässige Batterielebensdauer

Tragbar und vielseitig





Andere Eigenschaften



Sie erhalten eine Tragetasche. Diese Funktion ist entscheidend für Camping-, Jagd- und Suchoperationen.

Es enthält eine Bedienungsanleitung, falls Sie weitere Informationen über die Anwendungsmöglichkeiten der Stirnlampe wünschen.

Fazit

Die hellste Taschenlampe ist die beste taktische Taschenlampe. Sie können diese Taschenlampen als LED-Stirnlampe zum Wandern, Camping und Patrouillen verwenden. Wenn Sie nach der hellsten LED-Taschenlampe auf dem Markt suchen, können Sie hier weitere Empfehlungen lesen. Schauen wir uns die Top-Optionen unten an.Diese Taschenlampe ist die neueste der taktischen Zwei-Tasten-Taschenlampe von Olight. Es kommt mit zuverlässiger Leistung und gleichmäßigem Licht.Die Taschenlampe verfügt über einen superstarken Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 21700 5000 mAh. Außerdem erhalten Sie ein magnetisches Ladekabel zum Aufladen der Taschenlampe und einiger anderer elektronischer Geräte.Das Ladekabel leitet einen Strom von 2A, was die Laderate um 100 % erhöht und Ihnen Zeit spart.Diese taktische Militärtaschenlampe kommt mit 1800 Lumen, das sind 20% mehr als die Vorgängermodelle von M2R. Darüber hinaus kommt es mit einer verbesserten Reichweite von 300 Metern.Sie erhalten eine dreidimensionale Oberflächenstruktur der zweiten Generation, die für einen stärkeren Halt sorgt. Darüber hinaus ist der Scheinwerfer mit einer Aluminiumlegierung ausgestattet, die ihn leicht macht.Das Design der blauen Umrandung des Schalters, des Edelstahlrings und des Taschenclips sind alle mit einer PVD-Beschichtung geschützt. Sie können den Lünettenring zur Verteidigung oder als Glasbrecher verwenden.In den Seitenschalter ist eine intelligente LED-Ladezustandsanzeige integriert, die den Batterieprozentsatz anzeigt. Er wird rot, wenn der Prozentsatz unter 30 liegt, orange, wenn er zwischen 30 und 75 % liegt, und grün, wenn er über 75 % liegt.Baton ist eine erschwingliche Taschenlampe und ist eine der hellsten Taschenlampen. Darüber hinaus verfügt es über eine modifizierte Oberflächenstruktur für einen kraftvollen Grip.Diese Taschenlampe hat mehrere Verwendungszwecke wie Haushaltsanwendungen, Schlüsselanhänger, Camping und ist eine gute Wahl als Polizeitaschenlampe.Die Taschenlampe verfügt über eine modifizierte TIR-Linse, die hilft, den Lichtstrahl auszugleichen. Diese Funktion ermöglicht es der Stirnlampe, das Licht auf maximal 166 Meter zu werfen. Darüber hinaus erhalten Sie bis zu 1200 Lumen.Die Baton 3 Taschenlampe wird mit einem leistungsstarken Akku geliefert, der bis zu 20 Tage ohne Aufladen hält. Diese Laufzeit ist 12 Tage länger als beim Baton 2, was eine deutliche Verbesserung darstellt.Es verfügt über eine magnetische Endkappe und einen Taschenclip (bidirektional), wodurch es perfekt für Multitasking geeignet ist. Diese Funktion ermöglicht eine bequeme Handhabung, während das kompakte Design die Taschenlampe tragbarer macht.Diese beiden Taschenlampen gehören zu den besten Taschenlampen in Bezug auf Helligkeit und Batterielebensdauer.Sie kommen mit zusätzlichen Features wie einer hervorragenden Oberfläche für festeren Halt und einer aufregenden Optik. Die Stirnlampen sind aufgrund ihrer maximalen Leuchtweite gute Polizei-Taschenlampen.