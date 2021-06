Warum benutzen Leute ein VPN?

Ein VPN Dienstleister verschlüsselt die persönlichen Daten und ändert die eigene IP Adresse, sodass die digitale Privatsphäre besser geschützt wird und anonymes surfen im Internet möglich ist. Eine IP Adresse ist die digitale Adresse, von welcher aus auf das Internet zugegriffen werden kann. Ein Anbieter wie z.B. NordVPN verschlüsselt diese Informationen und schaltet eine neue IP Adresse in die Verbindung. Dadurch ist es technisch nicht mehr möglich, den „wirklichen“ Standort zu ermitteln und die Privatsphäre ist somit deutlich besser geschützt.Wenn Sie sich zum Beispiel in das WLAN Netzwerk einer Starbucks Filiale einloggen, sind Ihre Daten, IP Adresse und weitere Informationen ebenfalls gefährdet. Die meisten Anbieter eines öffentlichen Netzwerkes tun dies vor allem, um an die Daten ihrer Kunden zu gelangen, diese zu speichern und für Geschäftszwecke zu verwenden. Im schlimmsten Fall werden die Kundendaten sogar an Dritte weiterverkauft und es ist nicht mehr möglich,aus dieser Spirale herauszukommen, wenn man erstmal drin steckt. Die Verwendung einer VPN anonymisiert die persönlichen Daten auch gegenüber öffentlichen Netzwerken und stellt den Schutz der Privatsphäre sicher. Zudem schützt eine VPN auch gegen Angriffe von Hackern, welche auf den Diebstahl von Daten aus sind.Eine VPN macht Sinn, wenn gewisse Inhalte oder sogar ganze Webseiten staatlich zensiert oder gesperrt sind. Dies ist vor allem in Ländern wie China, Russland und Thailand der Fall. Google ist in China offiziell verboten und der Zugang komplett gesperrt. Wer die schlaue Suchmaschine aber trotzdem benutzen möchte, kommt nicht um eine VPN herum. Es ist ratsam, sich vor einem Urlaub über die entsprechenden Bedingungen des Landes in Bezug auf Zensur und Überwachung von Webseiten zu informieren. Bei Bedarf sollte man vor der Reise eine VPN, z.B. von NordVPN, einrichten, damit die gewünschten Inhalte auch in fremden Ländern wie gewohnt zugänglich sind.Wichtig: Die VPN muss zwingend VOR der Reise oder dem Urlaub eingerichtet werden, da viele Webseiten der VPN Anbieter in den Ländern mit Zensur nicht zugänglich sind. Also unbedingt dran denken und die VPN auf dem Notebook sowie dem Smartphone bereits zu hause zu installieren, um keine bösen Überraschungen erleben zu müssen.Heutzutage verwendet praktisch jede Webseite sogenannte Cookies. Diese zeichnen das Nutzerverhalten auf und speichern auch die IP Adresse, Server Location und viele weitere persönliche Daten. Zwar ist es mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben, dass eine Webseite einen Cookie Warnhinweis plazieren muss, welcher der Besucher akzeptieren oder ablehnen kann. Trotzdem ist es nach wie vor nur sehr schwer nachvollziehbar, welche persönlichen Daten die jeweilige Webseite speichert. Auch hier bietet VPN Abhilfe und ermöglicht anonymes surfen im Internet,ohne dass persönliche Informationen und Daten in Form von Cookies auf fremden Webseiten gespeichert werden. Da eine VPN den Standort und die IP Adresse verändert, können auch gesperrte oder zensierte Inhalte problemlos abgerufen werden.Mittlerweile finden sich unzählige VPN Anbieter auf dem Markt. Es lohnt sich, die einzelnen Tarife und Angebote miteinander zu vergleichen um den passenden Anbieter zu finden. Die Produkte von NordVPN sind zu sehr attraktiven Konditionen erhältlich und bieten optimalen Schutz und Verschlüsselung ihrer persönlichen Daten im Internet.Eine VPN schützt nicht nur Ihre persönlichen Daten und Ihr Surf-Verhalten im Internet, sondern stellt sicher, dass alle Inhalte von Webseiten in jedem Land zugänglich sind. Im Zeitalter der digitalen Revolution ist dies eine sinnvolle Lösung, gut geschützt im Internet aktiv zu sein.