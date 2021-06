Wählen Sie LED-Lichter für Ihr Zuhause

Was ist eine LED?



Warum LED wählen?



Länger anhaltend

Effizienter

Umweltfreundlicher



Wenig UV - wenig Infrarot



Günstig in der Anschaffung



Wenn Ihnen die Umwelt am Herzen liegt und Sie Geld sparen wollen, dann ist es an der Zeit, dass Sie auf LED-Lampen umsteigen. Herkömmliche Glühbirnen sind so was von veraltet und jeder, der etwas auf sich hält, wechselt zu LED; also lesen Sie weiter, um alles über die Vorteile herauszufinden.Eine LED oder Light Emitting Diode ist die moderne Antwort auf die Bedürfnisse der Haushaltsbeleuchtung. LED's gibt es jedoch schon lange; zum Beispiel für TV-Fernbedienungen, digitale Geräte und natürlich für Weihnachtsbäume!Die heutigen LED-Birnen können jedoch überall im Haus und im Garten eingesetzt werden. Sie erzeugen ein umweltfreundlicheres und energiesparenderes Licht als herkömmliche Glühbirnen oder sogar Halogen.LED-Glühbirnen halten viel länger als herkömmliche Glühbirnen und sie explodieren nicht, wenn sie leer sind, wie es bei einigen billigeren Glühbirnen der Fall ist. Jede Glühbirne hat eine Lebenserwartung von 100.000 Stunden, was bedeutet, dass sie, wenn Sie Ihr Licht acht Stunden am Tag anlassen, etwa 20 Jahre halten würde. Einige herkömmliche Glühbirnen halten nicht einmal 20 Wochen. Obwohl LED-Lampen im Vergleich teurer sind als ältere Glühbirnen, sind sie viel billiger, wenn man bedenkt, dass Sie vielleicht nie eine Glühbirne ersetzen müssen.Bis zu 90 % der Energie, die für den Betrieb einer LED Glühbirne benötigt wird, wird in Licht umgewandelt, während alte Glühbirnen nur etwa 20 % der verbrauchten Energie in Licht umwandeln, der Rest wird als Wärme freigesetzt. Das bedeutet nicht nur, dass LED-Lampen effizienter sind, sondern auch, dass sie sicherer sind. LED-Lampen werden nicht heiß und es besteht keine Gefahr, dass ein Gegenstand, der sie berührt oder in ihrer Nähe ist, Feuer fängt. Sie sind perfekt für den Einsatz in Nischen, zur Beleuchtung von Schränken oder unter Regalen, wo herkömmliche Glühbirnen einfach zu heiß werden würden.Da LED-Lampen so wenig Energie verbrauchen, können sie leicht mit Solarenergie betrieben werden - vor allem in Gärten, was bedeutet, dass Sie Ihre Außenbereiche beleuchten können, ohne einen Cent ausgeben zu müssen. Darüber hinaus sind LED-Leuchten im Gegensatz zu zerbrechlichen Glühbirnen strapazierfähig, langlebig und stoßfest. Sie können auch extremen Temperaturen standhalten, was sie noch perfekter für britische Gärten macht! Wenn es darum geht, LED-Glühbirnen loszuwerden (nicht, dass Sie das in den nächsten zwei Jahrzehnten brauchen), enthalten sie keine schädlichen Substanzen wie Quecksilber, das oft in herkömmlichen Glühbirnen enthalten ist, und sie sind zu 100 % recycelbar.Wir fangen gerade erst an, an der Oberfläche von UV-Licht zu kratzen, aber die meisten Wissenschaftler bestreiten, dass eine zu starke Belastung nicht gut ist. LED-Lampen geben sehr geringe UV-Emissionen ab, so dass sie perfekt für Menschen mit Lichtempfindlichkeit oder für den Einsatz in Räumen geeignet sind, in denen UV-Licht schädlich sein könnte, zum Beispiel in Kunstgalerien.Dank des Fortschritts in der Technologie und im Herstellungsprozess sind LED-Lampen jetzt relativ günstig zu kaufen, was bedeutet, dass Sie alle Vorteile von LED-Lampen nutzen können, ohne die Bank zu sprengen.