VON MONET BIS KANDINSKY.VISIONS ALIVE – Die Multimedia-Ausstellung

Seit Juli 2017 präsentiert die Multimedia-Ausstellung „Von Monet bis Kandinsky.Visions Alive“ in der Alten Münze Berlin die Werke der sechzehn bedeutendsten Maler der klassischen Moderne in einer atemberaubenden Kombination aus animierter Video-Projektion auf riesigen Leinwänden und passender Musik in Dolby Surround. Bislang haben mehr als 60.000 Besucher die Schau, die am 28. Januar enden sollte, teils mehrfach besucht. Wegen des anhaltend hohen Interesses wurde die Ausstellung bis zum 30. Juni 2018 verlängert.

Die Endlosschleife von sechzehn kurzen Filmsequenzen zeigt die zentralen Werke von Claude Monet, Edgar Degas, Paul Gauguin, Henri Rousseau, Henri de Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, Paul Signac, Piet Mondrian, Amedeo Modigliani, Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir, Juan Gris, Paul Klee, Edvard Munch, Wassily Kandinsky und Kasimir Malewitsch. Allen Malern gemeinsam ist die Suche nach neuen visuellen Formen, um die gewaltigen Metamorphosen ihrer Zeit zu erfassen, die geprägt war von der industriellen Revolution, politischen Umbrüchen und Kriegen. Ihre Abkehr von der Abbildung der Realität entfaltete sich u.a. im Expressionismus, in der abstrakten Malerei, im Surrealismus und Suprematismus. Insgesamt wurden etwa 1.500 Bilder aus mehr als 20 Museen aus aller Welt für diese Schau digital bearbeitet und im Rhythmus der Musik zum Leben erweckt. Der Betrachter wird förmlich hineingesogen in einen Strudel aus Farben und Formen. Eine spektakuläre Reise zur revolutionären Kunst des 19./20. Jahrhunderts, die eine ganz neue Sicht auf die Kunst eröffnet.21. Juli 2017 – 30. Juni 2018Täglich von 10 - 20 UhrAlte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin, U Klosterstraße, U/S AlexanderplatzEintritt: 12,50 Euro / ermäßigt 9,50 EuroDie Ausstellung ist barrierefreiAusstellungssprachen: Deutsch/EnglischVeranstalter: Vision Multimedia Projects GmbHProduziert von ARTPLAY MEDIAwww.visions-alive.com