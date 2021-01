Vergessen Sie Bitte nicht ihren Impfausweis.....

Berlin : Auswärtiges Amt | t-online.de meldet gerade :





Maas will Kinos und Restaurants öffnen, aber nur für Geimpfte !

Maas will Kinos und Restaurants für Geimpfte öffnen



Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich für eine Lockerung der Corona-Einschränkungen für Menschen mit einer Impfung gegen das Virus ausgesprochen. "Geimpfte sollten wieder ihre Grundrechte ausüben dürfen", sagte er der "Bild am Sonntag". Als Beispiele nannte er den Zugang zu Restaurants oder Kinos."Wenn erst mal nur Geimpfte im Restaurant oder Kino sind, können die sich nicht mehr gegenseitig gefährden", sagte Maas der "BamS". Mit seinen Forderungen stellt sich der Minister gegen das Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und seine eigene Partei, die Lockerungen für Geimpfte bislang abgelehnt haben.Die Saat wurde gesät! Sie wollen schön essen gehen oder ins Kino, dann vergessen Sie ihren Impfausweis nicht.Diese Einteilung in Geimpfte" und Nicht "Geimpfte" wird mit Sicherheit unser Sargnagel sein und zu weiteren Konflikten innerhalb der ohnehin schon gespalteren Bevölkerung führen.Seit der Ankündigung der Kanzlerin, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen und mit einem Mega-Lockdown im Februar zu rechnen sei, ist festzustellen, die die Befürworter der rigorosen Maßnahmen und des bedingungslosen Tragen eines Mund-Nasen-Schutzen immer mutiger werden, wenn Sie anderen Mitbürgern das Tragen des MNS "nahe" legen.Dabei ist festzustellen, dass in den besseren Wohngegenden die Bereitschaft andere Mitbürger zurechtzuweisen größer ist, als in den Stadtteilen mit einer sozial schwachen Klientel.Manchmal sind es nur Blicke oder Bemerkungen an die Unmaskierten. Einige sprechen die Verkäuferinnen an, andere poltern gleich los, ohne etwas zu hinterfragen. Andere schauen Dich an und zeigen mit dem Finger auf ihre Maske. Das ist die harmlose Variante! Meistens sind diese Pöbler (Wörterbuch: Pöbel, ungebildete, unkultivierte, in der Masse gewaltbereite Menschen [der gesellschaftlichen Unterschicht]"der gemeine, entfesselte Pöbel"Meist sind dies Personen die schon von zu Hause und auch von außerhalb der eingerichteten Sperrzonen zum Mund und Nasenschutz, diesen von Anfang bis zum Ende ihres Ausfluges aufhaben oder im Auto mit aufgesetzter Maske zum Discounter fahren.In den sozial schwachen Wohngegenden sind es meist von Alkohol zugedröhnte Säufer, die jetzt einen Weg gefunden haben sich beim Staat und Polizei anzubiedern. Früher nannten Sie sich Helfer der Volkspolizei (ABV) Vielleicht schenkt man ihnen jetzt die nötige Aufmerksamkeit, die sie als ganz normale Säufer vor der "Pandemie" so vermisst haben? Auf jeden Fall sind diese Denunzianten in der Coronazeit dem Staat eine wichtige Hilfe und Unterstützung, um Angst und Schrecken aufrecht zu erhalten. So wurde ich Zeuge wie kürzlich ein angetrunkener "Helfer der Polizei", ein älteres Ehepaar anpöbelte, weil Sie auf dem Parkplatz ohne Maske liefen und in einen Discounter gingen. Er werde gleich die Bullen rufen.... gesagt getan , er kramte sein Handy raus und telefonierte. Dann war die Sache aber auch schon wieder vergessen, dachte ich zumindest.Als ich aus dem Discounter kam führen plötzlich und unerwartet doch tatsächlich 2 !!! Streifenwagen auf dem Parkplatz des Supermarktes. Unglaublich was die Polizei für Kräfte freisetzt. Die Beschäftigten sich jetzt gleich mit dem Denunzianten und gingen dann in den Supermarkt. Wie die Sache ausging habe ich dann nicht mehr mitbekommen.Es bleibt festzustellen, dass das Denunziantentum zunimmt und die Hemmschwelle sinkt, die Denunzianten werden immer aggressiver und diese manchmal noch nicht einmal vor Übergriffen zurückschrecken. Dabei gilt wie im Strafrecht immer noch die Unschuldsvermutung. Denn man kann vom "Maskenbefreiten" nicht verlangen, dass diese jeden mitteilten, das sie einen Attest haben.Man hat eher den Eindruck das der Staat diese Personengruppe der Befreiten vom Mund und Nasenschutz auch nicht schützen will, sondern sich dazu berufen fühlt, jedes Attest anzuzweifeln und Ärzte unter Generalverdacht stellt, falsche Bescheinigungen auszustellen. Wenn aber ein Bürger in der Arztpraxis anruft und vorgibt Corona ähnliche Symptome zu haben, telefonisch krank geschrieben werden darf. Ist doch verrückt, oder?In Zukunft gibt es im Restaurant vor der Roulade schnell noch die Impfung und im Kino als Vorspann den Piks....