Transmigrationen und Zwangsumsiedlungen nach Siebenbürgen

◄ Leiden um des Glaubens willen



► Inhalt



• Geheimprotestantismus in den österreichischen Erblanden • Die Vertreibung der Deferegger Protestanten • Die Vertreibung der Salzburger • Evangelische Bücher im Geheimprotestantismus •• Eine Idee wird geboren • Konversionshäuser • Volksmissionen und Missionare • Das Transmigrationspatent • Das Schicksal der Transmigrantenkinder •• Die evangelische Liste • Der Kommissionsbericht • Die Situation in der Pfarre Stadl an der Mur • Aus den Verhören der lokalen Untersuchungskommission • Reaktionen und Anordnungen aus Wien • Brief an den Bischof und Reaktion des Bischofs •• Der endlose Kampf um das evangelische Buch • Die Stadler Missionsmethode • Im Judenburger Konversionshaus • Zuchthausaufenthalt und Klosterarbeit • Die letzten Zwangsumsiedlungen und ihre Opfer •• Steirische »Landler« in Siebenbürgen • Evangelische in und um Murau •125 Seiten, Selbstverlag, für 3 € + Versandkosten beim Autor zu bestellen: Walter Mauerhofer, Tempelgasse 8, 7000 Eisenstadt, Österreich