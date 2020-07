Theatersport Berlin - Impro: Geht auf dem Wasser!

Als erstes Improvisationstheater spielt Theatersport Berlin ab 24. Juli 2020 auf dem Wasser, an Bord des Seminarschiffs „Orca ten Broke“ in Berlin-Moabit.

Das hochmoderne, klimaneutrale und emissionsfreie Wasserfahrzeug bietet mit seinem Solar-Dach ein wettergeschütztes Sonnendeck namens Solar Water Lounge für gut 50 Gäste bei ausreichend Abstand (nach geltenden Abstands- und Hygienevorschriften) und frischer Luft von allen Seiten. Seine wunderschöne Lage auf der Spree, nahe Lessingbrücke und Schloss Bellevue, macht es zu einem inspirierenden Ort für die erfahrenen SchauspielerInnen, die direkt zu Publikumsvorschlägen komplette Szenen, Geschichten oder musikalische Genres entstehen lassen. Ein Impro-Musiker gehört auch zur Crew. Ihr interaktives, unmittelbares Spiel produziert mit geringsten Mitteln ein erstaunliches Erlebnis jenseits von Comedy und Klamauk. Ganze Bühnenbilder entstehen in der Vorstellung des Publikums und auch der Bezug zum Wasser wird thematisch eine Rolle spielen.Das verspricht ein unterhaltsamer, phantasiefördernder und mitreißender maritimer Sommerabend zu werden!Tickets ab 15 Euro sind über die Website www.theatersport-berlin.de oder an der Abendkasse erhältlich. Die Solar Water Lounge mit regional-gastronomischem Angebot öffnet ab 17 Uhr (sonnabends ab 16 Uhr). Weitere Shows folgen am 8. August und am 21. August 2020. Bei schlechter Witterung kann auch unter Deck gespielt werden. Bitte an Mund-Nasenschutz denken!25 Jahre Theatersport Berlin – der Name ist Programm: Gegründet 1995 als erstes Improvisationstheater der Hauptstadt hat sich das Ensemble aus SchauspielerInnen und MusikerInnen mit Leib und Seele der szenischen Form des Spontantheaters verschrieben. Vor allem wurden sie durch die Wettbewerbsform "Das Match" bekannt, experimentieren aber auch mit anderen Impro-Formaten. Theatersport Berlin arbeitet ausschließlich mit professionellen, langjährig erfahrenen BühnenschauspielerInnen und konnte so sein ganz eigenes Profil in der mittlerweile großen Welt des Stegreiftheaters entwickeln. Theatersport pur: ein einmaliges Schauspiel – im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz nah am Puls der Zeit. www.theatersport-berlin.deTermine: Freitag, 24.7., Samstag, 8.8., Freitag, 21.8.2020Beginn: 20 Uhr, die Solar Water Lounge öffnet ab 17 Uhr, samstags ab 16 UhrTickets: 18 Euro, ermäßigt 15, Gruppen (ab 4) 12 Euro über www.theatersport-berlin.de oder direkt an der AbendkasseOrt: Seminarschiff „Orca ten Broke“, Alt-Moabit 91 (Ufer), 10559 Berlin-Moabit, https://www.seminarschiff.com/ Verkehrsverbindungen: S Bellevue, U Turmstraße, Bus 245, TXL, Nextbike-Station vor Ort