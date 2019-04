THE WORLD FAMOUS GLENN MILLER ORCHESTRA DIRECTED BY WIL SALDEN

Der Vorverkauf für das große Swing Konzert „Best of Glenn Miller Orchestra – Jubiläumstour“ am 27.01.2020 um 20 Uhr im Friedrichstadt-Palast in Berlin hat begonnen.



Wil Salden und sein Glenn Miller Orchestra beweisen bei allen Konzerten, dass sie den absolut authentischen Original Glenn Miller Sound treffen, ohne zu kopieren. Die große Zeit des Swing wird lebendig, wenn sich das Glenn Miller Orchestra, in der traditionellen großen Big Band Besetzung, aus dem unerschöpflichen Repertoire der Swing Ära bedient.



Die Bandsängerin und die fünfstimmige Vocalgroup „Moonlight Serenaders“, im Stil der Modernaires, sind weitere Highlights.



Seien Sie dabei und sichern Sie sich schon jetzt Ihre Karte, denn dieser Abend gehört allein dem Swing.



Montag, 27.01.2020, 20 Uhr, Friedrichstadt-Palast, Berlin.



KARTENVORVERKAUF

An allen bekannten Vorverkaufsstellen.



WEITERE INFOS & TICKETS PER POST,

Phone +49 61 85 / 81 86 22,

www.glenn-miller.de