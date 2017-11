Täufer / Taufgesinnte [Deutschland • Österreich • Schweiz • Südtirol]

Täufer (früher auch Wiedertäufer oder Anabaptisten genannt)

Täufer > https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4ufer

> https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4ufer Taufgesinnte > https://de.wikipedia.org/wiki/Taufgesinnte

> https://de.wikipedia.org/wiki/Taufgesinnte Gläubigentaufe > https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ubigentaufe

> https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ubigentaufe Täuferreich von Münster > https://de.wikipedia.org/wiki/Täuferreich_von_Müns...

> https://de.wikipedia.org/wiki/Täuferreich_von_Müns... Täufer im Harz > https://de.wikipedia.org/wiki/Täufer_im_Harz

> https://de.wikipedia.org/wiki/Täufer_im_Harz Freikirchen / Täuferbewegung > https://de.wikibooks.org/wiki/Freikirchen/_T%C3%A4...

> https://de.wikibooks.org/wiki/Freikirchen/_T%C3%A4... Zeittafel zur Geschichte der Täufer > https://de.wikipedia.org/wiki/Zeittafel_zur_Geschi...



Täufer: Hölle auf Erden

Carsten Fischer: Die Täufer in Münster (1534/35) - Recht und Verfassung einer chiliastischen Theokratie > http://www.forhistiur.de/fr/2004-08-fischer/

> http://www.forhistiur.de/fr/2004-08-fischer/ Ralf Klötzer - Ernst Laubach: Kontroverse Fragen zur Täuferherrschaft in Münster. Eine Podiumsdiskussion > [Quelle: Westfälische Zeitschrift 162, 2012 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"] > http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/txt/wz...



Wer waren die Täufer?

Täufer

Täufer

Täufer / Täuferische Bewegungen

Jürgen Moltmann: Reformation „allein aus Glauben“: Die Täufer



Museumsdorf Niedersulz

Kleinhäuslerhaus aus Wilfersdorf - Täuferausstellung

Täufer, Hutterer, Habaner > Täufermuseum Niedersulz / Museumsdorf Niedersulz/ NÖ > http://www.taeufer.net/index.php/de/menue3-6 + http://www.museumsdorf.at/de/

> Täufermuseum Niedersulz / Museumsdorf Niedersulz/ NÖ > http://www.taeufer.net/index.php/de/menue3-6 + http://www.museumsdorf.at/de/ Das Täufermuseum in Niedersulz Interview mit Reinhold Eichinger > [ERF Medien Österreich, 7. Juni 2016] > http://www.erf.at/das-taeufermuseum-in-niedersulz/

Die Täuferbewegung in Tirol

Peter H. Uhlmann: Die Täuferbewegung

Die Täufer - Museum Schleitheim

Die Täufer leben noch

Als Schweizer Täufer jahrzehntelang verfolgt und des Landes verwiesen wurden > https://www.nzz.ch/gesellschaft/staat-und-volkskir...

> https://www.nzz.ch/gesellschaft/staat-und-volkskir... Es war nicht Zwingli allein, der die Zürcher Reformation geprägt hat > https://www.nzz.ch/feuilleton/erasmus-von-rotterda...

> https://www.nzz.ch/feuilleton/erasmus-von-rotterda... Die Geheimnisse der Täuferquelle > Amerikanische Mennoniten suchen ihre Wurzeln in der Schweiz. Eine Tour ins Schaffhausische. > https://www.nzz.ch/gesellschaft/die-geheimnisse-de...

Österreich: Die Reformation lebt

Teil I > Was haben die Freikirchen mit der Reformation zu tun? > http://www.beg.or.at/fileadmin/user_upload/Die_Ref...

Teil I > http://www.beg.or.at/fileadmin/user_upload/Die_Ref... Teil II > Freikirchen gibt es nicht erst seit kurzem! > http://www.beg.or.at/fileadmin/user_upload/Die_Ref...

> http://www.beg.or.at/fileadmin/user_upload/Die_Ref... © 2017 Bund Evangelikaler Gemeinden Österreich > http://www.beg.or.at/home.html

Von der Reformation zu den Freikirchen. Die weite Reise der Täuferbewegung > ... Diese Reise der sogenannten Täufer (oder Wiedertäufer) ist das Thema der ... darauf durch Wanderprediger und Literatur insbesondere über Südtirol nach ... > [Evangelikale Gemeinde Villach] > https://www.eg-villach.org/taeufertum/



Von den Hutterern zu den Amish people

Gustav Reingrabner: Die Verfolgung der österreichischen Protestanten während der Gegenreformation

Südtirol



Christen Gemeinden Südtirol (CGS) > http://christengemeinden.it/

> http://christengemeinden.it/ ERF Südtirol >http://www.erf-melodie.com/

>http://www.erf-melodie.com/ >>> Besuch beim ERF Südtirol > http://www.erf-melodie.com/erf-medien/besuch.html



> http://www.erf-melodie.com/erf-medien/besuch.html Freie Christliche Gemeinde Meran > http://fcg-meran.tumblr.com/

Erste Täufer in der Herrlichkeit Gödens und das Lutherjahr in Neustadtgödens

Flyer zum Themenjahr und zur Sonderausstellung > http://sande.oberon.veomeo.de/index.php?rex_media_...

Mehr zu Glaubensflüchtlingen

Mehr zu anderen Auswanderern

Weitere interessante Hinweise - auch zu ähnlichen Themen -

Siehe auch:bei "Wikipedia" + "Wikibooks"> [Von Matthias Lohre, 23. Dezember 2016, 12:11 Uhr, ZEIT Geschichte Nr. 5/2016, 22. November 2016, 59 Kommentare] > http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2016/05/taeufer... > [Kinderzeitmaschine] > http://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/lucys-wis... > [Historisches Lexikon der Schweiz - Geschichte] > http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D11421.php ... > [Dossier bei "Livenet.ch] > http://www.livenet.ch/magazin/gesellschaft/134814-... > [MennLex V] > http://www.mennlex.de/doku.php?id=top:taeufer > Kein Anschluss der Schweizer Täufer an den Réveil ... 14 ... Der Ausgang der Disputation ist für die Täufer vernichtend. ..... Huter, um 1500-36), einem Südtiroler. ... > PDF > http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Dow... > [NZZ, Claudia Gabriel, 20.10.2017] > https://www.nzz.ch/gesellschaft/die-taeufer-leben-... mitten in Friesland >> Die Ausstellung versucht, den Fragen nachzugehen, wie es möglich war, dass sich die vom Kaiser Karl V. geächteten Täufer überhaupt in Gödens ansiedeln konnten, wie sie es schafften, Einfluss auf die Regierungsgeschäfte zu nehmen und wie es kam, dass sie ihre radikal-religiöse Ideologie zu Gunsten der gemäßigten reformierten Glaubensrichtung aufgaben. > http://www.sande.de/tourismus-freizeit-kultur/sond... Seite