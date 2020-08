Salzburgische Emigranten - Zeitgenössische Literatur 1732 (Teil 2)

auch Digitalisate + PDF



🔶 1732 (Teil 2)



Supplicatio Der Vier Gericht, Bischoffshof, S. Johans, S. Veit, un[d] Grosarl, im Ertzstift Salzburg, so den xix, Tag Martij dis Lxiij Jahrs, von wegen der Religion, ubergeben. ... Nicht identisch mit VD18 13429590, dort: Umfang 24 S. und Fingerprint z-e- ese- r-gs vnve 7 1732A

Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Salfeld, Bey Christoph Michael Köhlern, F. S. Hof-Buchbinder, 1732. > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte...



Neue u. verb. Aufl., Franckfurt und Leipzig 1733 > http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?do...



Band 2, Magdeburg, 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte...

> http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... Band 3, Magdeburg, 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte...

> http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... Band 4/5, Magdeburg, 1733 > Darinnen vornehmlich von ihrer Abreise aus dem Saltzburgischen, und von denen unzehlichen unter denen Evangelischen auf der Reise nach Preussen ihnen erzeigten Wohlthaten vollständige Nachricht gegeben wird > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte...



Corvinus, Johann August:> Augsburg 1732 > https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?d... [...] d. d. 21. Junii 1732 > 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... > Dresden 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... HALLE: Ausführliche Nachricht von dem, was alhier zu Halle mit denen Saltzburgischen Emigranten vorgegangen[S.l.], [ca. 1732]M. Christian August Rotthens Diac. Maurit. Catechismus-Lied aus den Psalmen DavidsAm 1. Sonntage nach dem Fest der heiligen Dreyeinigkeit ... über die Worte Psalm 45. v. 11. und 12. abgefasset Und Zu der Erbauung Derer Saltzburgischen Evangelischen Glaubens-Genossen ... zum Druck befördertRotth, Christian AugustHalle : Grunert, 1732Das über die Glückliche Ankunfft etlicher hundert Saltzburger Emigranten Sich Höchsterfreuete Meissen, Bestehend in einem Send-Schreiben Wie solche Leute [...][S.l.], 1732Zufällige Gedancken eines Jungen Frauenzimmers in Dantzig uber die Saltzburgische Emigranten[S.l.], [ca. 1732]Deutliche Nachricht, Wie die Saltzburgischen Emigranten in Zwickau, Senfftenberg und Hoyerswerda, am ersten Ort den 9. 10. und 18. Jun. 1732. an andern [...]Dresden : Mohrenthal, 1732Kurtze Relation von denen Saltzburgischen Emigranten, Welche ihren Weg durch Mitweyda genommen, Jngleichen denenjenigen, die am 24. Jul. 1732. in Großenhayn [...]Dresden : Mohrenthal, [1732]Merckwürdige Nachricht von Ankunfft und Abreise 550. Saltzburgischer Emigranten zu Torgau am 25. 26. 27. Julii 1732.Mohrenthal, Peter GeorgDresden : bey P. G. Mohrenthalen, 1732Die wundernswürdige Vorsorge Gottes Welche sich an denen armen Der Evangelischen Kirchen zugethanen Saltzburgischen Emigranten Nicht nur an verschiednen [...]Stephani, ChristianWjttenberg : Eichsfeld, 1732Nachricht Wegen derer im Monath Augusto 1732. durch Freyberg gegangenen Saltzburgischen Emigranten/ Wie solche daselbst auffgenommen/ verpfleget und wiederum [...] Dresden : bey Peter George Mohrenthalen, 1732Nachricht Von dem Durchzuge und der Bewirthung Einiger Saltzburgischen Emigranten Jn Dantzig So geschehen im Ende des Monaths Julii. 1732.Dantzig : Knoche, 1732Schrifftmäßige Anrede an die Saltzburgischen Religions-Exulanten, als deren bey Fünff hundert den 28. Julii 1732. zu Gotha ankommen, und liebreich aufgenommen [...]Stuß, Johann HeinrichGotha : Reyherische Schrifften, 1732Umständliche Beschreibung, Derer Um der Evangelischen Religion wegen Vertriebenen Saltzburgischen Emigranten, Welche Den 13. und 14. Junii Anno 1732. In [...]In einem Send-Schreiben mitleidende bewundertLeipzig, 1732Notizen von Preußen, mit besonderer Rücksicht auf die Provinz Littauen > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... Ein Beitrag zur näheren Kenntniß der inneren Verfassung, und der Bewohner derselben. In historisch-topographisch-politisch-ökonomischer HinsichtGervais, Bernhard Conrad Ludwig vonKönigsberg : Hartungsche Buchhandlung,III. Ueber die Colonie der Salzburger in Preußen und einige Bemerkungen zur Characteristick derselben. > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... Beylage. Nachricht wie viel Salzburger in das Littauische Departement aus Salzburg, eingewandert sind, und in welchen Gegenden Littauens selbige angesetzt worden.Kurtze Relation aus denen vom 5.9. und 12. Nov, 1734. aus Engelland erhaltenen, theils geschribenen theils gedruckten Brieffen Von dem in Gravesend und [...][S.l.],Kurtze doch warhafftige Beschreibung Derer Exulanten, So aus dem Saltzburgischen verjaget, Und wie selbige Von ihren Glaubens-Brüdern Evangel. Religion, [...][S.l.], 1732Christliche Trost-Rede, Welche bey dem, Nach Ankunfft etlicher hundert Saltzburgischer Emigranten den 7. Jul. 1732. ... in Naumburg Angestellten Gottes-Dienste [...]Nebst Einer kurtzen Nachricht von dem, was hiebey vorgefallen, Und einer gehaltenen Christl. Unterredung über die Umstände dieser EmigrantenSchamelius, Johann MartinNaumburg ; Zeitz : Grießbach ; Naumburg ; Zeitz : Bößögel, 1732Die Denen Saltzburgischen Glaubens-Genossen bezahlte Liebes-Schuld Oder: Eine Relation, Wie liebreich 570. und hernach noch 48. ... aus ... Saltzburg vertriebene [...]Nebst einer kurtzen Nachricht von der Stadt Hetstedt ...Pietsch, Peter ThomasAschersleben : Struntz, [1732]Der Allervortheilhafteste und Seeligste Verlust Deren Nachfolger Jesu, wurde Aus Matth. XIX. v. 29. Bey Anwesenheit einiger Saltzburgischen Emigranten [...]Küttner, Johann DavidLeipzig : Teubner, 1732Kurtzer und liebreicher Anspruch und Seegens-Wunsch An die um der Evangelischen Warheit willen unschuldig-verjagte arme SaltzburgerAls dieselbe über 500. starck vor Berlin, den 30. April 1732. Abends gegen 4. Uhr anlangeten, und in Friede und mit willigen Hertzen in unsere Stadt, unter freudigen Lob-Gesange eingeführet wurdenCampe, ChristianBerlin : Rüdige$4pup, 1732Umständliche Nachricht, Welchergestallt ein, in 600 Seelen bestehender Troup Saltzburgischer Emigranten in der ... Residentz-Stadt Stolberg am Harz den [...]Stolberg am Hartz : [Schnabel] ; Stolberg am Hartz : Ehrhart, 1732Umständliche Und Wahrhafftige Nachrichten Von den Saltzburgischen Emigranten, Was dieselben vor Leute sind: Wie und warum sie genöthiget worden ihr Vater-Land [...]Berlin, 1732Send-Schreiben, Worinnen die, an denen zu Leipzig, den 13. und 14. Jun. 1732. eingetroffenen, Und den 16. und 17. hujus wieder ausgezogenen Saltzburgischen [...]Hayer, HansLeipzig ; Torgau : Petersell, 1732Memoriale Oder Rechtliche Ansuchungs-Schreiben Wegen der bedruckten Saltzburgischen Emigranten, Welche Verschiedene Protestantische Puissancen Durch Dero [...]KarlFranckfurt am Mayn, 1732Der Heilige Gruß Womit Die Evangelische Saltzburgische Emigranten, Als Selbige über 300. an der Zahl, Anno 1732. Vom 13den biß an den 15den Augusti, Zu [...]Bey Gelegenheit Der ordentlichen Wöchentlichen Bet-Stunde, Den 14. Aug. in dem Großzinderischen Gottes-Hause, empfangen und entlassenMoneta, JohannDantzig : Knochen, 1732Umständliche Und Wahrhafftige Nachrichten Von dem Saltzburgischen Emigranten, Was dieselben vor Leute sind: Wie und warum sie genöthiget worden ihr Vaterland [...]Berlin, 1732Predigt Von denen beständigen Liebhabern Gottes,So am 1. Sonntage nach Trinitatis 1732. Bey Gelegenheit der Saltzburgischen Emigranten zu Leipzig gehalten wordenHofmann, Carl GottlobLeipzig : Boetius, 1732Zwey Liebes-Worte, Ein Ermahnungs- und Trost-Wort, Sind an die Hertzen Einiger Hundert, wegen des Evangelii Jesu vertriebener Saltzburger, Die den 24. [...]Krieger, Christian GottliebDresden : Harpeter, [1732]Memoria SchaererianaDas Gute Andencken des Evangelischen Märtyrers, George Schärers, von Salfeld gebürtig, Ehmaligen Evangelischen Predigers zu Radstadt im Ertz-Bischofthum Saltzburg, Allwo Er Anno 1528. Des Evangelii halben mit dem Schwerdte hingerichtet worden; Vor Zeiten durch M. Matthiam Flacivm, Illyricvm, Hochberühmten Historicum und Professorem auf der Universität Jena, gestiftet; Nunmehr aber wieder erneuret und ans Licht gesetzet von Johann Gottlieb Hillingern, Hoch-Fürstl. Sächs. Kirchen-Rath, Hof-Prediger, Superintendenten, und Pastore Primario zu St. Johannis in SalfeldFlacius, Matthias ; Hillinger, Johann Gottlieb ; Schärer, GeorgSalfeld : Köhler, [1732]Eine kurtz-gefaßte Historie Aller Evangelischen Emigranten, Vom XII. Sæculo biß auf jetzige Zeit, oder Leyden und Verfolgungen Solcher Bekenner der Warheit, [...]Nahmentlich: der Waldenser, Hussiten, Böhmischen Brüder, Hugenotten, Cevenner, und endlich der Saltzburger, Werden in einem Actu Oratorio Jn der Dom-Schule hieselbst ... Den 4. Dec, a. c. 1732. ... vorstellen ...Bohnstedt, Georg ChristianHalberstadt : Bergmann, 1732Kurtze Nachricht von dem Durchzuge der Saltzburgischen Emigranten durch Eißlebenin der Graffschafft Mannßfeld am 9. u. 10. Jul. 1732.nebst der vom General Superintendenten daselbst D. Andrea Kunado, an sie gehaltenen Bewillkommnungs-Rede Predigt über Psalm. LCVI, 8-14. und ertheilten Abschieds-SeegenKunad, AndreasEisleben : C. Hüllmann ; Eisleben : J. P. Hüllmann, 1732Der Erneuerte Bund Gottes mit Israel, Wurde Denen den 23sten Sonntag nach Trinitatis, war der 16de November 1732. zur beständigen Wohnung nach Memel angekommenen [...]Pauli, Johann ArnoldBerlin : Haude,Zuverläßige Nachricht, Von denen Saltzburgischen EmigrantenWorinnen Die Ursachen, Verfolgungen, die Reisen und andere Umstände treulich beschrieben wordenChristianophilus[S.l.], 1732Der heilige Apostel Paulus Wurde Als ein armer Emigrant, Zu einigen Trost und Aufrichtung Der armen Saltzburgischen Emigranten, Welche Den 18. Julii 1732. [...]Schindler, Christian Friedrich ; PaulusSchneeberg : Schultze, 1732Das Am 8. Augusti im Jahre Christi 1732. Neunhundert und Funfftzig Saltzburgische Emigranten Zu williger Bewirthung freudig aufnehmende FreybergAuf vieler Verlangen kürtzlich beschriebenRam, Johann PaulFreyberg : zu finden bey Christoph Matthäi, 1732Reise-Beschreibung Der Saltzburg-Dürnberger Emigranten, Die um des Bekänntnisses des Christlichen Evangelii willen ihr Vaterland verlassen ... und ihre [...]Fischer, Johann Gottlob ; Fischer, Johann Gottfried (Hrsg.)Leipzig, 1734Thränen und Seufzer über den Kelch-Raub, Welche in dem Ertz-Bischofthum Saltzburg schon Anno 1563. vergossen und ausgepresset wordenNebst einer Untersuchung und Widerlegung derer Schein-Gründe, damit das Pabstthum sein Vergehen zu rechtfertigen pflegetHillinger, Johann GottliebSalfeld : Köhler, 1732Das Christliche Wohlverhalten Bey Einen so mercklichen Ausbruch Des Reichs JesuGrulich, MartinDresden : Robring, 1732Der Göttliche Befehl an die Evangelische Kirche, Die neuen Glaubens-Bekenner auf- und anzunehmenWard aus Es. XXVI v. 2. Den 9. Augusti 1732. in der Ober-Kirchen in Burg vorgestelletHahn, Johann Friedrich ChristophMagdeburg : Seidel und Scheidhauer, 1732Jmmanuel! Ein wahrer Christ und rechter Jsraelit, in welchem kein falsch ist, an dem Exempel Eines Saltzburgischen Emigranten, Wurde Am VIIIten Sonntage [...]Schwarz, Heinrich EngelbertLeipzig : Martini, 1732Umständliche Nachricht Von denen Saltzburgischen Emigranten, Welche Vom 10. biß 13. Jun. 1732. Durch Die Fürstl. Sächß. Residentz- und Creyß-Stadt Altenburg [...]Daselbst mit aller Liebe angenommen, an Seel und Leib erqvicket und verpfleget, auch mit gleicher Liebe wieder fortgelassen wordenLöber, ChristianAltenburg : Richter, [1732]Das vom Herrn rege gemachte Saltzburg, als zu Freyberg 950. Saltzburgische Emigranten den 8. Aug. 1732. ihren Durchzug und Rast-Tag nahmenJn einer gehaltenen Predigt ... vorgestellet, und ... in Druck gegebenJanicke, Georg FriedrichDreßden ; Leipzig : Zimmermann- und Gerlachische Buchhandlung, 1732Meditationes Propemticæ Oder Erbauliche Betrachtungen über der Evangelisch-Lutherischen Saltzburger Emigration Bey Gelegenheit ihrer Aufnahme in vielen [...]Ram, Johann PaulWittenberg : Ludwig, 1732Die Göttliche Allmacht Jn der Wunderthätigen Ausbreitung seines heiligen allein seeligmachenden Wortes und Erhaltung der wahren Evangelischen ReligionBey Betrachtung Derer in dem Ertz-Bißthumb Saltzburg viele Jahre her sehr bedrängten Nachfolger Christi, und über Zwantzig Tausend Seelen deßhalber aus diesen Landen sich wegbegebenen Emigranten ; Jn Einer Erbaulichen und hierzu dienenden Nachricht vorgestelletFranckfurth, 1732Die in aller Noth gewaltiglich helffende Hand Gottes ...Denen ... Saltzburgischen Emigranten Jn Vier Predigten vorgestellet Und ... zum Druck übergebenHaucke, BartholomäusDantzig : Knoch, 1732Erbauliche Nachricht Von der willigen Aufnahme und Bewirthung Derer Neunhundert und Funfftzig Saltzburgischer Emigranten in der Stadt Freyberg, So Den [...]Nebst einer Sammlung Derjenigen Sprüche Heil. Schrifft, Welche In denen Reden oder Predigten, an unterschiedlichen Orten, bey dergleichen Gelegenheit erklähret wordenRam, Johann PaulDreßden : Hilscher, 1732Werthgeschätzte Salzburger, Vielgeliebte Glaubens-Brüder.Die Seufftzende Saltzburger, Oder Besondere Unterredung Jm Reiche der Lebendigen, Zwischen einem der Religion halben aus dem Lande emigrirenden Saltzburger [...] /[1]Magdeburg : Siegeler, 1732Das Göttliche bey der Salzburgischen Evangelischen Gemeine In ihrem Ursprunge, Erhaltung, Verborgenheit, Offenbahrung, Verfolgung, und Ausführung, An dem [...]Wurtzler, Johann Christoph ; Lange, Nikolaus MartinHalberstadt : Lange, [1732]Besonderes Gespräche Jn dem Reiche der Lebendigen, Zwischen einem Römisch-Catholischen Und Evangelisch-Lutherischen, Von Derer Evangelischen Saltzburger [...]Alles aus authentischen Memorialien und Schreiben entweder in Forma oder per Extractum genommen und in Form eines Gespräches abgefassetFranckfurt am Main, 1732Denckmahl der Liebe, Welche Die Stadt Halberstadt An zweyhundert und fünff und dreyßig aus dem Saltzburgischen, Um des Glaubens willen verjagten Lutheranern, [...]Samt dem Was bey deren am 28. May geschehenen Einzuge, kurtzen Auffenthalt und am 30. Ejusdem erfolgten Abschiede merckwürdiges vorgefallen. Theils aus eigenen, theils aus denen zugeschickten Nachrichten aus Liebe zur Wahrheit ausgefertigetHalberstadt : Schopps Buchladen, 1732Die Krafft und Wahrheit des Göttlichen Wortes, Wie solche sich an denen Saltzburgischen Emigranten erwiesenJndem viele Tausend derselben dadurch erleuchtet, und zum Erkänntniß des Heyls gelanget sind, auch die tröstlichen Verheissungen Gottes darinnen an ihnen war geworden ; Nebst Zuverläßiger Nachricht, Von ihrem Zustand, und sonderbaren speciellen Umständen von ihrer Verfolgung und Verjagung, auch wie sie hie und da aufgenommen und empfangen worden ... ; Mit beygefügtem Kupffer von derselben Ankunfft, Einzug und Bewirthung in Magdeburg.Brühl, Johann BenjaminMagdeburg, 1732Kurtze und einfältige Rede, Auf gnädigsten Befehl, über Ps. XXIII, 6. den 26. Maji a. c. Als den Abend vorher Die Saltzburgischen Emigranten Unter Leutung [...]Gutjahr, Johann HeinrichWernigeroda : Struck, 1732Denckmahl Göttlicher Güte und Vorsorge vor seine Evangelische Kirche an dem Exempel der Saltzburgischen Emigranten, in Zwey Reden und Zwey Predigten vorgestellet ; Nebst einem Vorbericht von dieser Emigranten Religion, Fatis, Beystand, Emigration, und ... Christlichen Betragung ...Huhn, Johann Benjamin[Gotha] : Reyher, [1732]Der Saltzburgischen Emigranten Freuden-müthige und höchst-gesegnete Wanderschafft, in die Königlich-Preussische Lande, oder ihre durch das Reich biß dorthin [...]Baum, Johann HeinrichNürnberg : Monath, 1732Wichtige Motiven Welche unter andern Die Saltzburger angetrieben, Von der Römisch-Catholischen Kirchen, Obgleich nicht ohne grosse Hindernüsse, auszugehen, [...]Fickler, Franz AntonAltdorff : Zobel,> Deme noch beygefüget Zwölff Schrifftmäßige Bewegungs-Gründe zur Mildthätigkeit gegen die um der Evangelischen Religion willen vertriebene Saltzburger > [N. d. 12. Maji, 1732.] > Erfurt, ca. 1732 > http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/conte... Schenck, Gottfried Anton:> LeipzigWalch, Johann Georg:Weber, Johann Georg:> Hinweis bei https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Weber - mehr war bisher nicht festzustellenWeise, Mich.:Wermuth, Christian: https://ikmk.smb.museum/object?id=18214296 > Rückseite > https://ikmk.smb.museum/object?lang=de&id=18214296... Widemann, Samuel:t > Augspurg 1732 > http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?do... Wilke, Georg Leberecht von; Färber, Gottfried:> [Dresden : Mohrenthal, 1732] > http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/110... > 1732 > https://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?d...