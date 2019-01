Anzeige

Nürnberg im Januar

Kaiser und Fürsten, Führer und Verführte, Erfinder und Gelehrte: Seit dem Mittelalter ist Nürnberg ein Spiegelbild deutscher Geschichte, beeindruckend, spannend, schillernd zwischen Größe und Tragik. Unter dem Schutz der Burg erblühten seinerzeit Handwerk und Kunst, ein freier, neuer Geist beseelte die Stadt, und kaum sonst wo ließ es sich so gut leben. Und das ist bis heute so geblieben.



Nürnberg und seine Burg: Bis heute beherrscht die gewaltige Festungsanlage, schon um 1140 unter Kaiser Konrad III. begonnen und bis ins 17. Jahrhundert immer weiter ausgebaut, das Stadtbild. Hunderttausende Besucher jährlich gehen auf eine Zeitreise in frühe Neuzeit und Mittelalter – Epochen, die hier lebendig geblieben sind. Die Historische Meile Nürnberg endet – oder beginnt – an der Burg, und wer sich auf diesen Rundgang begibt, wird staunen über den Reichtum an bedeutenden Bauwerken und Stätten, den die Stadt zu bieten hat: die wuchtige Stadtbefestigung, herrliche, reich ausgestattete Kirchen, fantasievolle Brunnen, die Zeugnisse weltweiten Handels in damaligen Zeiten, das Fembohaus mit dem Nürnberger Stadtmuseum oder das Tucherschloss, das so authentisch wirkt, als seien die ehemaligen Bewohner nur einmal kurz spazieren gegangen. Schon vor Jahrhunderten war Nürnberg ein Zentrum der Feinmechanik, und reiche Bürger konnten sich sogar tragbare Uhren leisten, die berühmten „Nürnberger Eier“. Aus dieser großen Zeit stammen auch das Albrecht-Dürer-Haus, wo der Künstler lange Jahre verbrachte, und die beiden wunderschönen Rathäuser der Stadt. Von falscher Größe berichten dagegen andere Stätten Nürnberger Geschichte, so das Dokumentationszentrum Reichstagsgelände, auf dem die Nationalsozialisten ihre gespenstischen Massenaufmärsche zelebrierten, und der Schwurgerichtssaal 600 des Justizpalastes, seit 2010 das Museum „Memorium Nürnberger Prozesse", in dem 1946 die Haupttäter des NS-Unrechts angeklagt und verurteilt wurden. Notwendige Erinnerungen an dunkle Flecken auf Nürnbergs Geschichte, die immer ein Teil von ihr bleiben werden.

