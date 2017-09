MoKuzuMimi - Moderne Kunst zum Mitnehmen

Berlin : Gerichtshöfe Wedding |

Alle Jahre wieder laden die Künstler in den Gerichtshöfen Wedding immer am Nikolaustag ein zu „MOKUZUMIMI“. Der kryptische Name steht für „Moderne Kunst zum Mitnehmen“ und dahinter verbirgt sich eine originelle Verkaufsvernissage mit kleinformatiger Kunst in transparenten Tüten zu erschwinglichen Preisen.



Ab 18 Uhr „tapezieren“ Künstlerinnen und Künstler die Wände einer Atelieretage in den Gerichtshöfen mit Kunst-gefüllten, transparenten Plastik-Tüten und bieten diese zu weihnachtlich spendablen Preisen von max. 100 Euro zum Kauf an. Im Angebot sind Malerei, Zeichnung, Fotografie, Skulptur, Objekte und Schmuck. Wer verkauft, darf eine Tüte nachhängen, so ist fast den ganzen Abend für ein gleichbleibend großes Angebot gesorgt. Für die Besucher gibt es u.a. Glühwein und Knabbereien, musikalische Einlagen und sogar der Nikolaus kommt vorbei. Der Eintritt ist frei.



Mittwoch, 6.12.2017

Uhrzeit: 18:00 Uhr bis Mitternacht

Adresse: Gerichtshöfe Wedding, Atelieretage Aufgang 8, 3. OG, Zugang Wiesenstr. 62, 13347 Berlin-Mitte

Verkehrsverbindungen: S Wedding (Ringbahn); S Humboldthain, U-Bhf. Wedding (U6), Bus M27, 120, 247

Veranstalter: Kunst in den Gerichtshöfen e.V.

www.gerichtshoefe.de