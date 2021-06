Mobile Management Best Practices für jedes Unternehmen

Mobiles Management ist für viele Unternehmen zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen Katzenfutter oder Katalysatoren verkauft, ist es wahrscheinlich, dass seine mobilen Mitarbeiter ein Mobiltelefon, einen Laptop, ein Smartphone oder eine Kombination aus diesen Geräten besitzen. Reisen ist kein triftiger Grund mehr für eine Geschäftsunterbrechung, daher müssen die Mitarbeiter so ausgestattet sein, dass sie jederzeit und von überall aus ihre Geschäfte erledigen können. Laut einer Umfrage von 2010 unterstützt die Hälfte der westeuropäischen und nordamerikanischen Unternehmen mehr als zwei mobile Plattformen.Erschwerend kommt hinzu, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen Smartphones im Besitz der Mitarbeiter unterstützen. Immer mehr Unternehmen entwerfen Richtlinien, die diese Praxis dulden und verlangen, dass sie Android-Telefone, iPhones, Blackberry-Geräte und Windows Mobile-Telefone unterstützen. Die Mitarbeiter profitieren davon, weil sie ein Gerät verwenden können, mit dem sie vertraut sind, während die Gerätemanager des Unternehmens lernen müssen, wie man die verschiedenen Betriebssysteme verwaltet und unterstützt.Die Untersuchung der Benutzerpopulation und die darauf basierende Entwicklung von Richtlinien ist die Grundlage für weitere Best Practices. Eine gute Richtlinie für mobile Geräte ist für den Fahrer eines Lieferwagens genauso anwendbar wie für den CEO. Die Segmentierung der Benutzerpopulation sollte Teil dieses Schrittes sein. Experten zufolge sind 80 Prozent der Mitarbeiter in Bezug auf mobile Geräte überverwaltet und überversorgt, während 20 Prozent der wichtigsten Mitarbeiter unterversorgt sind. Darüber hinaus sollten verschiedene Geräte zur Verfügung stehen, um die Bedürfnisse der verschiedenen Mitarbeiter zu erfüllen.Eines der besten Dinge, die ein Unternehmen tun kann, so die Experten, ist die Investition in eine Geräteverwaltungslösung oder einen Managed Service. Dies sollte Administratoren eine einzige, internetbasierte Zugriffsmethode für Sicherheits- und Verwaltungsvorgänge bieten. Unternehmen haben die Möglichkeit, zwischen einer generischen oder proprietären Lösung zu wählen und sollten die Kosten und Vorteile jeder Lösung abwägen. In jedem Fall sollte der Anbieter einen praktischen Ansatz mit dem Kunden verfolgen und auch nach dem Verkauf Support anbieten.Jedes Unternehmen, das über mobile Geräte verfügt, sollte die Verfahren zur Anforderung, Nutzung und Rückgabe dieser Geräte klar umreißen. Die Mitarbeiter sollten auch wissen, wie sie zusätzliche Anwendungen und Dienste für die Geräte in ihrem Besitz erhalten können. Jeder in der mobilen Belegschaft muss sich darüber im Klaren sein, was eine angemessene Nutzung eines Geräts darstellt und welche Konsequenzen eine unangemessene Nutzung hat. Gerätemanager müssen bei der Durchsetzung konsequent sein, damit die Richtlinie wirksam ist.Strenge Richtlinien bezüglich fehlgeschlagener Authentifizierungen, Passwörter und Datenverschlüsselung werden empfohlen. Als Faustregel gilt, dass bei zehn fehlgeschlagenen Authentifizierungsversuchen die Daten gesperrt oder sogar vom Gerät gelöscht werden sollten. Ein gestohlenes mobiles Gerät sollte aus der Ferne gesperrt oder gelöscht werden können. Unternehmensdaten sollten stets verschlüsselt sein und die Menge der auf dem Gerät gespeicherten Daten kann sogar durch Dokumentenportale begrenzt werden.Die Reduzierung der Telekommunikationskosten ist ein wichtiges Ziel des Mobility Management . Geräteverantwortliche können diese Verantwortung sowohl mit der Abteilungs- und Teamleitung als auch mit einzelnen Mitarbeitern teilen. Durch die Anwendung von Best Practices stellen Unternehmen ein erfolgreiches Management der verschiedenen mobilen Geräte sicher, die in der gesamten Belegschaft eingesetzt werden.