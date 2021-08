Kunst Nacht & Tag in den Gerichtshöfen Wedding

Am Wochenende des 4./5. September 2021 laden die Gerichtshöfe in Berlin-Wedding unter dem Titel „KUNST Nacht & Tag“ wieder zur Ortsbegehung ein. Am Samstag von 16 Uhr bis Mitternacht sowie Sonntag von 13 bis 18 Uhr öffnen 28 Ateliers und Werkstätten für die Öffentlichkeit, außerdem stellen drei Künstlergruppen aus.

Interessierte Besucher:innen sind herzlich eingeladen durch die sechs historischen Gewerbehöfe zu streifen und treppauf, treppab die Kunstetagen zu erkunden Es lockt eine große Auswahl aktueller Arbeiten aus den unterschiedlichsten künstlerischen Bereichen, hinzu kommen Aktionen, Konzerte, Atelierführungen und Performances.So gibt es z.B.mit der finnischen Musikerin Sanna Kurki-Suonio, man/frau/* kann sich unter dem Motto „Träume vom Fliegen“ im Fotoatelier Jan von Holleben inszenieren (lassen) oder pervon art-live.com Künstler:innen bei der Arbeit in den Ateliers zuschauen, den Akt der Gemeinschaftsbildung bei der Aktion „Comiditas“ der Künstlergruppe This is Just to Say beobachten, in dievon Günter Ries zu Asgar Borzogis multimedialer Rauminstallation „Muranów - Schatten der Vergangenheit“ eintauchen oder die Ausstellung mit Arbeiten aus den vom Quartiersmanagement Pankstraße geförderten Kursen „Jede/r kann malen“ (Leitung: Andrea Wallgren), „Emaille“ (Leitung: Eva Sörensen) und „Keramik“ (Leitung: Helga Schmelzle) betrachten.Informationen zu den beteiligten Künstler:innen und Lagepläne der Ateliers befinden sich am Infostand und in den Durchgängen der Höfe. Mit Charlottenburger und American Ice Cream gibt es ein kleines aber feines Angebot an Speisen und Getränken. Wer aufmerksam durch die Ateliers wandert, kann beim beliebtenwieder echte Kunst gewinnen! Aufgrund von Umbau- und Renovierungsarbeiten wird es in diesem Jahr keine Gäste-Etage mit Gastkünstler:innen geben, aber diefinden wieder statt (Christoph Tannert, Künstlerhaus Bethanien).Der Eintritt ist frei. Es gelten die aktuellen Covid 19-Regeln für indoor-Veranstaltungen.Seit 1983 arbeiten mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Herkunft in den sechs Gewerbehöfen der GESOBAU AG zwischen Gericht- und Wiesenstraße (ehemals Industriestätte Nordhof, Baujahr 1912). Hier gibt es sie noch, die „Berliner Mischung" aus Wohnen, Gewerbe und Handwerk. Jedes Jahr beweisen die teilnehmenden Künstler*innen aus den Höfen auf’s Neue ihr Engagement und machen die Gerichtshöfe als eines der größten Atelierhäuser im Zentrum von Berlin sichtbar. Viele der Kunstschaffenden sind seit 2004 im Verein „Kunst in den Gerichtshöfen e.V.“ organisiert und öffnen regelmäßig ihre Ateliers für Kunstinteressierte, aber auch für die Nachbarschaft.www.gerichtshoefe.de