KUNST Nacht & Tag IN DEN GERICHTSHÖFEN

Am Wochenende des 21./22. September 2019 laden die Gerichtshöfe Wedding wieder zur Ortsbegehung ein. An zwei Tagen öffnen diesmal 69 Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers und Werkstätten für die Öffentlichkeit und in der Gast-Etage präsentieren 20 ausgewählte Gastkünstler ihre Arbeiten.

Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen und können am Samstag von 16 Uhr bis Mitternacht sowie Sonntag von 13 bis 18 Uhr auf eigene Faust durch die Höfe streifen und treppauf, treppab die Kunstetagen erkunden oder sich einer der geführten Ateliertouren anschließen. Zu entdecken gibt es aktuelle Arbeiten aus den unterschiedlichsten künstlerischen Bereichen wie Malerei, Zeichnung, Illustration, Fotografie, Druckgrafik, Klangkunst, Objekte, Skulptur, Bildhauerei, Schmuckdesign und Keramik. Hinzu kommen noch mehrere temporäre Installationen und Performances. Der Eintritt ist frei und die Führungen sind kostenlos.Atelierführungen, Installationen und PerformancesFür die ca. einstündigen kommentierten Ateliertouren konnten wieder kompetente Guides gewonnen werden. Die Rundgänge starten am zentralen Info-Stand im mittleren Hof am Aufgang 2. Dort gibt es auch einen Übersichtsplan und Informationsmaterial zu den beteiligten Künstlern, ein kleines Angebot an Speisen und Getränken regionaler Anbieter sowie beschirmte Sitzgelegenheiten. Wer aufmerksam durch die Ateliers wandert, kann beim beliebten Art Quiz wieder echte Kunst gewinnen!Kunst in den Gerichtshöfen WeddingSeit 1983 arbeiten mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Herkunft in den sechs Gewerbehöfen der GESOBAU AG zwischen Gericht- und Wiesenstraße (ehemals Industriestätte Nordhof, Baujahr 1912). Hier gibt es sie noch, die „Berliner Mischung“ aus Wohnen, Gewerbe und Handwerk, doch ihr Bestand mit günstigen Mieten ist weiter ungewiss. Das Mediationsverfahren zum geplanten Umbau wurde 2018 ohne Ergebnis beendet. Dieses Jahr bezeugt die sehr große Anzahl der teilnehmenden Künstler aus den Höfen ihr Engagement und macht die Gerichtshöfe als eines der größten Atelierhäuser im Zentrum von Berlin sichtbar. Viele der Kunstschaffenden sind seit 2004 im Verein „Kunst in den Gerichtshöfen e.V.“ organisiert und öffnen regelmäßig ihre Ateliers für Kunstinteressierte, aber auch für die Nachbarschaft.Samstag, 21.09.2019 / 16–24 UhrSonntag, 22.09.2019 / 13–18 UhrEintritt freiGerichtshöfe WeddingZugang Gerichtstr. 12/13 oder Zugang Wiesenstr. 62, 13347 Berlin-MitteVerkehrsverbindungen: S Wedding (Ringbahn), S Humboldthain, U-Bhf. Wedding (U6), Busse M 27, 247Veranstalter: Kunst in den Gerichtshöfen e.V.www.gerichtshoefe.de