KUNST im KARTON – Die kleine, kurze und preisgünstige Kunstmesse im Wedding

Die Künstler:innen der Gerichtshöfe Wedding laden am 6. und 7. Dezember jeweils von 17 bis 23 Uhr wieder zu KUNST im KARTON, einer kleinen, kurzen und preisgünstigen Kunstmesse im Wedding ein. Diese entstand 2019 als zeitgemäße Nachfolgerin der langjährigen und beliebten Nikolaus-Vernissage MoKuzuMimi mit Kunst in (Plastik-)Tüten. Der Eintritt ist frei, Zugang nur mit 2G-Nachweis (geimpft oder genesen).

Zwanzig Künstler:innen präsentieren ihre Werke in 30 x 40 cm großen recycelten Obst- und Gemüse-Kartons und nutzen sie als originellen Präsentations-Rahmen für ihre Kunstwerke. Jedes Jahr bereichern neue Teilnehmende das breite Spektrum der angebotenen Kunst: Malerei, Objekt, Fotografie, Schmuck, Collage… Wer verkauft, darf nachhängen, so ist fast den ganzen Abend für ein gleichbleibend großes und vielfältiges Angebot gesorgt.Hinter jedem Kunstwerk - sei es auch noch so klein - steckt eine Geschichte und individuelle Arbeit. Und doch bieten die Künstler:innen ihre Werke zu sehr attraktiven Preisen bis maximal 200 Euro an. Bei Glühwein, Apfelpunsch und Plätzchen können die Besucher in 240 Kartons Kunst entdecken und ihre Favoriten erwerben. An einer Packstation werden diese auf Wunsch handlich und kostenfrei verpackt. Aber besser noch bringen die Besucher eigene Taschen oder Beutel mit.Die Lebendigkeit und stete Wandlung der Stadt zeigt sich auch in den wechselnden Räumen, die den Künstler:innen in den Gerichtshöfen von der GESOBAU als Ausstellungsort zur Verfügung gestellt werden. Vor zwei Jahren war es die komfortabel ausgebaute Gästeetage, dieses Jahr lockt der urbane Charme einer ehemaligen großen Fabriketage.Adresse: Gerichtshöfe Wedding, Aufgang 2, 1. OG, Zugang wahlweise über Gerichtstr. 12/13 oder Wiesenstr. 62, 13347 Berlin-MitteVerkehrsverbindungen: S Wedding (Ringbahn); S Humboldthain, U-Bhf. Wedding (U6), Bus M27, 247Corona-Prävention: Zugang nur mit 2G-Nachweis (geimpft oder genesen). Bitte informieren Sie sich tagesaktuell auf der Homepage über die aktuellen Hygienevorgaben unter https://kunst-im-karton.de/ Veranstalter: Kunst in den Gerichtshöfen e.V. , www.gerichtshoefe.de