KREUZWEG ...7. Station bis 10. Station...

JEMANDIrgendjemand steht am Wegrand. Dies könnte ich sein. JESUS bricht zusammen unter der Last des Kreuzes. Aber er hat eine Aufgabe zu erfüllen. Und da bin ich ein Mensch, den er liebt und für den er alles tut. Darum steht er wieder auf und geht weiter.8. Station -DIE FRAUENSie leiden. Sie können nicht verstehen, was da passiert und warum es so passiert. JESUS versucht es ihnen zu erklären, aber das Leid ist so groß. Für sie scheint alles zu Ende.9. Station -DIE LEUTE AUS DEM VOLKDie Leute verspotten JESUS. Ihn, der ihnen so viel Gutes getan, der ihre Kranken geheilt, ihren Hunger gestillt hat. Sie lachen und grölen:10. Station -DIE SOLDATENJetzt können sie sich auslassen. Sie verspotten ihn, spielen König mit ihm, reißen ihm seine Kleider vom Leib, würfeln um sein Gewand.