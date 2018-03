KREUZWEG ...11. Station bis 14. Station...

DIE VERBRECHERZwei Verbrecher werden mit JESUS gekreuzigt. Beide sind den Kreuzweg mit IHM gegangen. Aber nur einer hat zu JESUS gefunden. JESUS verspricht ihm:12. Station -JOHANNESEr hat JESUS nicht verlassen. Er hat den Mut zu zeigen, dass er zu JESUS steht, dass JESUS einen Platz in seinem Leben hat.13. Station -JOSEF VON ARIMATHÄA und NIKODEMUSSie sind Jünger JESU, aber nur heimlich. Jetzt kommen sie und erweisen JESUS einen letzten Dienst. Sie nehmen IHN vom Kreuz ab und legen IHN in den Schoß seiner Mutter Maria.14. Station -DIE FRAUEN AM GRABSie konnten nichts tun, aber sie haben IHN nicht verlassen. Sie sind geblieben und beobachten, was mit JESUS geschieht. Sie werden wiederkommen, um IHN zu salben.