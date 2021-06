Kostenloses VPN - eine gute Idee oder nicht?

Vielen von ihnen ist womöglich der Begriff VPN geläufig. Oft hört und liest man darüber im Internet. Doch können sie den Begriff tatsächlich irgendwo einordnen?Um abwägen zu können, ob man ein VPN benötigt, ob es sinnvoll ist und ob es reicht, nach einer gratis Lösung zu greifen, ist es wichtig, dass man zunächst einmal Bescheid weiß, was ein VPN überhaupt ist.VPN steht für Virtual Private Network und bezeichnet eine Verbindung, die durch einen Tunnel zwischen zwei Geräten aufgebaut wird und die bis zur Trennung bestehen bleibt. Es garantiert einen sicheren und privaten Zugriff auf jeden erdenklichen Online-Dienst. Zwischen dem VPN-Server und ihrem privaten Computer wird dabei eine Verbindung hergestellt, die durch diverse Verschlüsselungstechniken sicher vor Hackerangriffen und Spionageattacken ist. Niemand, nicht einmal Regierungen oder ihr Dienstanbieter können auf diese Verbindung zugreifen und Daten abfangen oder auslesen.Wie bereits erwähnt, kommt es durchaus vor, dass ihr Internetanbieter ihren Browserverlauf einsieht und/oder dokumentiert. Das kann verschiedenste Nachteile mit sich bringen. Schalten sie jedoch ein VPN dazwischen, lösen sie dieses Problem. Durch die Tunnelverbindung zwischen ihrem PC und dem Server ist ihr Datenverkehr derart geschützt, dass ihn selbst ihr Provider nicht mehr einsehen kann.Mit einem VPN ist es zudem möglich, einer Website einen anderen Standort als ihren tatsächlichen vorzugaukeln. Somit können sie zum Beispiel billiger einkaufen, indem sie ihr VPN anweisen, mit der IP des Landes online zu gehen, in der die Preise für einen bestimmten Online-Shop günstiger sind. Sie verstoßen mit dieser Praxis gegen kein Recht und können sich mit einem VPN bares Geld sparen.Surfen sie des Öfteren in öffentlichen Netzen, können sie sich zudem hinter einem VPN "verstecken". Ungeschütztes WLAN steht jedem offen - auch Hackern. Durch ein VPN kommt dieser Menschenschlag aber nicht hindurch.Wer im Web googelt, wird mit Sicherheit feststellen, dass es zwei verschiedene Arten von VPN-Angeboten gibt: Jene, die gratis sind und solche, für die man bezahlen muss. Die Frage, die sie sich stellen sollten, ist, ob es sinnvoll ist, für einen solchen Service Geld auszugeben oder ob ein kostenlose VPN reicht.Man muss sich dessen bewusst sein, worin die Unterschiede zwischen freien und kostenpflichtigen Angeboten liegen. Und sie müssen sich dessen gewahr sein, wie ihr Online-Verhalten aussieht.Sind sie der Typ, der ein VPN automatisch beim Systemstart mit hochfährt und es permanent laufen lässt, um geschützt zu sein? Laden sie zudem Massen an Daten aus dem Internet? Wenn ja, dann sollten sie ein bezahltes VPN in Erwägung ziehen.Weil das Datenlimit, das über den Verbindungstunnel ausgetauscht wird, beim kostenlosen Angebot meist nicht unlimitiert ist. In der Regel lässt sie der Anbieter nur wenige hundert Megabyte (wenn überhaupt) über das VPN downloaden. Dann ist Schluss.Kaufen sie sich den Dienst jedoch, dann fällt dieses Limit meist ganz weg und sie können über die VPN-Verbindung frei verfügen. So, als ob sie sich in ihrem eigenen Netzwerk bewegten.Ein gratis Anbieter ist dann sinnvoll, wenn sie ihr VPN beispielsweise nur dafür benötigen, ihrem Browser einen anderen Standort vorzugaukeln. Dann erhalten sie die IP des Landes, mit dem der Service verbunden ist. Fallen während der Verbindung (die kurz sein kann) keine Daten an, so genügt auf alle Fälle ein kostenlose VPN.