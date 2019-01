Kabarett-Premiere: Duo PianLola mit „Von Berliner bis Argentinier“

Eine wunderbare Mischung aus Berliner Kabarett und Tangomusik gelangt am Freitag, 15. Februar mit dem Duo PianLola erstmals auf die Bühne des neuen Berliner Mundart-Theaters „Berliner Schnauze“.

Lola Bolze und Jorge Idelsohn interpretieren Lieder aus den 1920er bis 1960er Jahren und kombinieren sie mit argentinischer Tangomusik. „Von Berliner bis Argentinier“ erzählt die Geschichte vom eleganten südamerikanischen Pianisten Alois, den die dauerquasselnde Berliner Portiersche Lola aus seiner kreativen Krise rettet. Berliner Schnauze trifft auf Tango Argentino. https://www.pianlola.de/ Im Herbst 2018 eröffnete die Berliner Kabarettistin und Sängerin MARGA Bach das MundART und Comedy Theater „Berliner Schnauze“ in Berlin-Friedrichshain. In gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre erwartet die Besucher auf 80 Plätzen eine unterhaltsame Mischung aus Kabarett, Comedy, Musik, Tanz und Gesang nach Berliner Art: große Klappe, kesse Sprüche, durchaus auch mal deftig und anzüglich – Berliner Herz mit Schnauze eben!Die Frauenwoche im März ausgenommen wird täglich außer montags und dienstags um 20 Uhr ein wechselndes Programm gespielt, sonntags um 19 Uhr. Die Tickets kosten einheitlich 24 Euro (ggf. zzgl. Gebühren) und sind erhältlich an Theaterkassen, telefonisch, online oder per Mail. Das Programm mit Ticketbuchungslinks finden Sie unter https://www.berliner-schnauze-theater.com