Junges Ensemble Berlin - Elias

Berlin : Konzerthaus Berlin |

Felix Mendelssohn Bartholdys Elias ist eines der bedeutendsten Oratorien des 19. Jahrhunderts. Der Chor nimmt darin als Hauptakteur unterschiedliche Rollen ein: Er verkörpert das Volk Israel als Anhänger Jahwes, tritt als Gegner der Baalspriester oder als Engel auf. Chorpartien reflektieren das Geschehene und setzen es in einen Gesamtzusammenhang. Man könnte sagen, Mendelssohn schöpft alle kompositorischen Mittel aus, um wuchtige Chorszenen mit dramatischer Wirkung zu erschaffen.



Dieses Oratorium führt der Chor des Jungen Ensembles Berlin am 22. Mai 2022 im Konzerthaus auf. Elias ist dabei das erste Konzert eines dreiteiligen Mendelssohn-Zyklus‘, den der Chor anlässlich des 175. Todestags des Komponisten im Jahr 2022 startet. In den Jahren 2023 und 2024 sind die Aufführungen des Paulus sowie der Kantate Wie der Hirsch schreit (Der 42. Psalm) geplant.



Begleitet werden die Sänger:innen bei Elias von einem der renommiertesten Orchester der Hauptstadt dem Konzerthausorchester Berlin, mit dem der Chor des Jungen Ensembles Berlin bereits im Jahr 2019 zusammenarbeitete.



Felix Mendelssohn Bartholdy – Elias

22. Mai 2022, 18 Uhr

Konzerthaus Berlin

Junges Ensemble Berlin – Chor

Konzerthausorchester Berlin – Orchester

Nikolina Pinko – Sopran

Anna Kissjudit – Alt

Siyabonga Maqungo – Tenor

Jaka Mihelač – Bassbariton

Vinzenz Weissenburger – Leitung



Tickets für den Konzertbesuch

Tickets erhaltet ihr hier direkt beim Konzerthaus Berlin