Jubiläum! Der 200. Blaue Montag – Die ganze Stadt in einer Show

Einen lebhaften Beitrag zur Stadt-Kultur-Geschichte leistet seit 1990 „Der Blaue Montag“, das „lebende Stadtmagazin“, eine bunte, Varieté-ähnliche Mix-Show mit stets wechselnden Künstlern, konzipiert, produziert und präsentiert vom Kabarettisten Arnulf Rating und dem Maulhelden-Team. Nun feiert „Der Blaue Montag“ am 17.6.2019 seine 200. Show im Kabarett-Theater Die Wühlmäuse und das Jubiläums-Programm versammelt viele alte Weggefährten auf der Bühne als auch unter den Gästen. 

Mit der Anzeige „Wir suchen Kunstfurzer oder Leute, die andere 5 Minuten zum Lachen bringen“ ging es losDie Show nahm ihren Anfang 1989/1990 im ehemaligen Quartier Latin (heute Wintergarten), das Mitglieder der Musikgruppe BAP und der 3 Tornados (Arnulf Rating, Holger Klotzbach, Günter Thews) übernommen und zu einem Varieté umgebaut hatten. Als das Quartier schließen musste, gab es den „Blauen Montag“ nach einer Pause bis 2005 wöchentlich im Tempodrom, wurde dann für kurze Zeit von Holger Klotzbach im TIPI am Kanzleramt beherbergt, bevor die Show 2014 ins extra dafür umgebaute Kabarett-Theater Die Wühlmäuse umsiedelte und dort seitdem etwa alle 2 Monate - außer in den Sommerferien- zu sehen ist.Zur Jubiläumsshow treten u.a. an: Robert Choinka (Kraftpaket), Marcus Jeroch (Wort-Jongleur), Hans Krüger & Daniel Wagner – Quatsch mit Puppen, Die Maiers (Luft- und Boden-Unfug), Martin Mall (konstruktiv statt konjunktiv), Klaus Nothnagel (Heimat-Dia-Vortrag), Rosa Cavaliere (Queer A-Capella-Chor), Volker Strübing (Lesebühnen-Urgestein), Frank Wolf (BMX-Wundertüte) und als Band des Abends: Andrej Hermlin & His Swing Dance Band mit Sänger David Hermlin.Das Ganze - wie immer - präsentiert und mit politischer Satire gewürzt von Arnulf Rating.Der 200. Blaue MontagBerliner Kabarett-Theater DIE WÜHLMÄUSE, Pommernallee 2-4, 14052 Berlin, U 2 Theodor-Heuss-PlatzMontag, 17.6.2019 um 20 UhrKartenpreise: 27,50 / 29,50 / 32,50 EuroKarten-Telefon: 030-30 67 30 11Eine Produktion des Maulhelden Büro/Arnulf Rating, Waldenserstraße 2-4 10551 Berlin