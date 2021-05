Interessante Dinge zu sehen und zu tun in Berlin, Deutschland

Nachdem wir viele der großartigen Städte in London besucht hatten, dachten wir nicht, dass Berlin ganz oben auf unserer Liste stehen würde. Aber der Rat von vielen Leuten in London sagte, dass es die Reise wert sein würde, und das war es auch. Es ist eine Stadt, in der man sich sehr gut zurechtfindet, und die Geschichte, sowohl die jüngere als auch die aus der Zeit Friedrichs des Großen, macht sie aus dieser Perspektive sehr interessant. Ich habe vier Orte ausgewählt, die man nicht verpassen sollte, aber wenn Sie Berlin besuchen, sollten Sie unbedingt einen Abstecher nach Potsdam machen. Es ist zwar nicht das eigentliche Berlin, aber es ist ein kurzer Ausflug und hat eine Menge zu bieten.Brandenburger Tor. Ursprünglich als Triumphbogen im Jahre 1791 erbaut, hat es eine interessante Geschichte hinter sich. Nachdem Napoleon 1806 Berlin erobert hatte, brachte er die Quadriga-Statue, die auf dem Bogen sitzt, zurück nach Paris. Nach seiner Niederlage wurde sie 1814 zurückgegeben. Wie der größte Teil der Stadt wurde sie während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt und sah nach der Renovierung weitere Schäden während der Feierlichkeiten nach dem Ende der Kurztrips von Berlin aus . Wie der Big Ben in London oder der Eiffelturm in Paris ist er wahrscheinlich das ikonische Denkmal Berlins.Jüdisches Mahnmal. Südlich des Brandenburger Tors gelegen, ist dieses Mahnmal für die jüdischen Opfer des Holocausts ziemlich umstritten. Es wurde 2005 eröffnet und ist ein Stadtblock aus 2711 Betonplatten mit unterschiedlichen Höhen und Winkeln. Sie können durch ihn hindurchgehen, und manchmal werden Sie sich in seinen Grenzen fast verloren fühlen. An einer der Ecken befindet sich ein unterirdisches Informationszentrum.Reichstag. Dies ist jetzt das deutsche Bundesparlament, genannt Bundestag, aber am 17. Februar 1933 wurde es in Brand gesetzt. Die Nazis nutzten dies als Vorwand, um grundlegende Freiheiten außer Kraft zu setzen. Die meisten Leute würden zustimmen, dass die schweren Sicherheitsvorkehrungen in langen Schlangen das Warten wert sind, um nach oben zu kommen.KaDeWe (Einkaufen). Nicht, dass Shopping auf meiner Highlight-Liste stehen würde, wenn man eine so geschichtsträchtige Gegend wie Berlin besucht, aber einige, wie Harrods in London, sollten auf Ihrer Liste stehen. Es ist das größte Kaufhaus in Kontinentaleuropa, und eines der Dinge, die es zu einem großartigen Besuch machen, ist die wirklich außergewöhnliche Lebensmittel Halle.Reste der Mauer findet man hier und da, und weiter südlich des Tors gibt es ein Museum, das recht gut ist. Weiter östlich in Gehweite befindet sich der Checkpoint Charlie, der bekannteste Grenzübergang zwischen Ost- und West-Berlin während des Kalten Krieges. Es gibt jetzt eine Art Nachbildung des historischen Ortes, aber im Grunde ist es eine Touristenfalle.Ein anderer Ort, den ich historisch sehr bedeutsam fand, ist der Standort von Hitlers Kriegsbunker. Er befindet sich direkt südlich des jüdischen Holocaust-Mahnmals, aber wenn Sie keinen Reiseführer benutzen, werden Sie ihn nicht finden, da er völlig unmarkiert ist. Aber apropos Reiseführer, es ist immer am besten, wenn man neu in einer Stadt ist, einen zu finden. Wir hatten als Führer einen Burschen aus Liverpool, der sich wirklich gut auskannte, und der es wirklich drauf hatte. Es gab kein Honorar, und er arbeitete nur auf Trinkgeld, was natürlich alle dankend annahmen. Sie können Geschichten erzählen und einen an Orte führen, die man in einem Reiseführer nicht finden würde. Wir empfehlen dringend, im Internet nach einem zu suchen, bevor Sie eine neue Stadt besuchen.