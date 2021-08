"In-A-Gadda-Da-Vida" - erinnert sich jemand ? - Noch mehr schlechte Nachrichten

Der Mteilte am 29. August 2021 mit:der Schlagzeuger der psychedelischen Rockband I) ist in einem Krankenhaus in Los Angeles im Alter von 79 Jahren verstorben. Er litt bereits längere Zeit an einer Krebskrankheit. Doug Ingle ist somit das einzig überlebende Bandmitglied, nachdem der Bassist2012 verstorben war.Die Band löste sich Ende 1971 auf, es kam aber im Zuge der "Sixties Revival" in den 1980ern zu einer Wiedergründung.Ich habe die Band im2010 gesehen, schon in etwas anderer Besetzung, aber noch mit. Da man diese Band sicher nicht wiedersehen würde, war es ein MUSS, hinzugehen. Ron Bushy musste damals kurzfristig ins Krankenhaus und wurde durch Ray Weston ersetzt. Viele Fans hatten sich auf Ron Bushy wegen seines legendärengefreut.Habe das Konzert in guter Erinnerung, derundwaren beide großartig..... und dann noch dies:Dieteilte mit, dass derplötzlich und unerwartet am Wochenende in einem Berliner Krankenhaus verstorben ist.In Reinickendorf gab er regelmäßig Konzerte imoderund spielte mit seiner Bandbeiminoder beimAußer "Herzstillstand" wurden bisher keine weiteren Angaben zur Todesursache bekanntgegeben.