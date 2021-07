Globe Summer Jazz Festival: Syncopation Society Orchestra und The Big Five

Das Globe Summer Jazz Festivals in Kooperation mit Yorckschlösschen Berlin präsentiert an einem Abend zwei hochkaratige Bands. Anschließend Jam Session.Das(kurz SSO) ist eine Superband, die sich aus Mitgliedern fast aller Bands der Syncopation Society zusammensetzt, d.h. sie sind alle in der traditionellen europäischen Jazzszene aktiv und verfügen über ein tiefes Wissen über diese Musik. Der Schwerpunkt des Ensembles liegt auf der sehr tanzbaren Musik, die von den allerersten Big Bands ab Mitte der 1920er Jahre gespielt wurde. Es gibt nur wenige große Ensembles in ganz Europa, die sich der Wiederbelebung der Arrangements dieser Jazz-Ensembles widmen. Dank der Transkriptionen von Claus Jacobi spielt das Orchester ein ausgewähltes Repertoire, das Fletcher Henderson, King Oliver, das Luis Russell Orchestra, Paul Howard und andere umfasst. Das SSO nimmt gerade sein erstes Album für die Veröffentlichung der Musical-Show "Elli et les Roarin' 20" auf. https://syncopation.de/bands/ Johannes Böhmer / Hippolyte Fèvre – trumpet; Laurent Humeau – trumpet; Anton Wunderlich – trombone, vocals; Eldar Tsalikov / Bastian Duncker – alto saxophone & clarinet; Laurin Habert – alto saxophone & clarinet; Florent Mannant / Claus Jacobi – tenor saxophone & clarinet; Carlos Santana / Camille Phelep – piano & vocals; Jack B. Latimer – guitar & vocals; Katharina von Fintel / Quentin Bardi – banjo; Nikolai Scharnofske / Jack Butler – sousaphone; François Perdriau – drums; Claus Jacobi – transcriptions & arrangementssind erfahrene Musiker aus der Berliner Szene, sie spielen in verschiedenen sogenannten "großen" oder "kleinen" Bands im Stil der 20er / 30er Jahre ... The Big Five versuchen, den Swing so improvisiert wie möglich zu halten und dieses Gefühl der "Entspanntheit" in ihrer Musik... https://www.thebigfiveswing.com/ Daniel Duspiwa : Tenor Saxophon; Laurent Humeau : Trompete; Jack B. Latimer : Gitarre; Ben Lehmann : Kontrabass; Francois Perdriau : SchlagzeugBis zum 18. September ist das Charlottenburger Globe Berlin die Bühne für zahlreiche Veranstaltungen in einem einzigartigen Ambiente unter freiem Himmel. Schauspiele von Shakespeare (DIE KOMÖDIE DER IRRTÜMER, DER STURM, ROMEO & JULIA), Schiller (MARIA STUART), Scheerbart (ES LEBE EUROPA) und Platon (PHAIDON) stehen ebenso auf dem Programm wie Jazz/Blues-Konzerte, Impro-Theater, Tanz-Performance und musikalische Lesungen. Bis der Wiederaufbau des ehemaligen Schwäbisch Haller Theater-Rundbaus an der Sömmeringstraße möglich ist, bespielt das Globe Ensemble mit seinen Gästen das „Open-O“, eine ringförmige Freilichtbühne aus hölzernen Bauteilen des zukünftigen Globe. Das Publikum sitzt in der Mitte, auf Abstand platziert kann es hier Kultur ohne 3G-Nachweis und am Platz ohne Maske genießen. Tickets ab 13 Euro gibt es auf www.globe.berlin, bei Ticketmaster sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.