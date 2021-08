Globe Ensemble Berlin: ES LEBE EUROPA – Kurzdramen aus der Revolutionären Theaterbibliothek von Paul Scheerbart

Berlin : Globe Berlin |

Paul Scheerbart (1863-1915) träumte von einem Theater, „das eine revolutionierende Kraft im radikaleren Sinne auszuströmen vermochte". In seinen Dramoletten radikalisiert er seine Figuren zu einem Reigen des Scheiterns. In ihrem Kampf um fast nichts, das ihnen aber alles zu bedeutenten scheint, agieren sie in manischer Hyperaktivität, führen sich und die Gesellschaft in absoluter wie absurder Zuspitzung vor. Sein Stil ist dabei oft plakativ, grell und holzschnittartig. Seine Stücke sind verzerrende Hohlspiegel einer Gesellschaft, die es trotz prosperierender Ökonomie nicht schafft, eine positive Vision zu entwickeln und an Mangel von Empathie und Phantasie zugrunde geht.



Mit: Johanna Paliege, Saskia von Winterfeld, Peter Beck, Uwe Neumann

Regie: Jens Schmidl / Ausstattung: Thomas Lorenz-Herting / Musik: Bernd Medek





Globe Berlin – Schauspiel. Wortkunst. Weltmusik - Sommer Open Air 2021

Vom 3. Juni bis zum 18. September ist das Charlottenburger Globe Berlin die Bühne für zahlreiche Veranstaltungen in einem einzigartigen Ambiente unter freiem Himmel. Schauspiele von Shakespeare (DIE KOMÖDIE DER IRRTÜMER, DER STURM, ROMEO & JULIA), Schiller (MARIA STUART), Scheerbart (ES LEBE EUROPA) und Platon (PHAIDON) stehen ebenso auf dem Programm wie Jazz/Blues-Konzerte, Impro-Theater, Tanz-Performance und musikalische Lesungen.



Bis der Wiederaufbau des ehemaligen Schwäbisch Haller Theater-Rundbaus an der Sömmeringstraße möglich ist, bespielt das Globe Ensemble mit seinen Gästen das „Open-O“, eine ringförmige Freilichtbühne aus hölzernen Bauteilen des zukünftigen Globe. Das Publikum sitzt in der Mitte, auf Abstand platziert kann es hier Kultur ohne 3G-Nachweis und am Platz ohne Maske genießen.



