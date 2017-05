Fête de la Musique Berlin

Zum Sommerbeginn am 21. Juni feiert ganz Berlin alljährlich die Fête de la Musique, das Fest der Musik. Mit zahlreichen Musizierenden an mehr als 100 Bühnenstandorten sowie Straßenmusik im gesamten Stadtgebiet ist dieses Fest inzwischen so etwas wie der „Tag der Offenen Tür“ der Berliner Musikszene geworden.

Alle Musiker, Profis wie Laien, Erwachsene wie Kinder, treten ohne Honorar auf und der Eintritt ist frei. Ab 16 Uhr wird in der ganzen Stadt drinnen und draußen bis 22 Uhr musiziert und gefeiert, danach geht es drinnen weiter. Zu entdecken gibt es Bekanntes wie Unbekanntes aus der vollen Bandbreite der Musikstile.Das Fest wird von Simone Hofmann/ Fête Company organisiert und zu 100% aus der öffentlichen Hand finanziert. 35% trägt Der Regierende Bürgermeister von Berlin / Senatskanzlei resp. die Senatsverwaltung für Kultur und Europa, 65% die LOTTO-Stiftung Berlin.Das Programm ist ab Mitte Mai online. http://www.fetedelamusique.de