Foto-Workshop in Berlin mit Erol Gurian

Visuelle Themen finden und fotografisch umsetzen, dies vermittelt ein Foto-Workshop für Amateur- und Profifotografen vom 13. – 17. Juli 2020 an der Lette-Akademie in Berlin. Leiter ist Erol Gurian, Fotograf, Fotojournalist und Dozent (Deutsche Journalistenschule, Akademie der Bayerischen Presse) aus München.In Fotoworkshop erhalten die Teilnehmer*innen eine Einführung in den Fotojournalismus und lernen, wie sie visuelle Themen finden und fotografisch umsetzen. Sie erfahren alles über die Bildsprache und Dramaturgie einer Fotoreportage und erarbeiten – zusammen mit Erol Gurian – ihre ganz persönliche Story. Ob PR-Fotos, Fotoreportage oder Reisebericht, mit dem Erlernten sind sie in der Lage, aussagekräftige und interessante Fotostorys zu realisieren.Inhalte des Foto-Workshops:- Beispielen für ausdrucksstarke Fotografie- Bildsprache und Storytelling- Bildkomposition- Einführung in die Fotoreportage- »LIFE-Formula«- Dramaturgie und StorytellingDer Kurs eignet sich insbesondere für Amateur- und Profifotografen, Journalisten, Public-Relations Profis, Studierende der Fotografie oder Dramaturgie, Blogger, Bildredakteure, Art-Direktoren, Menschen, die Spaß an der spontanen, dokumentarischen Fotografie haben. Zur Vorbereitung auf den Kurs erhalten Teilnehmer*innen einen Online-Zugang zur Fotoreportage-Toolbox mit wertvollen Tipps, Inspirationen und Hinweisen zum bevorstehenden Workshop. Das Material wird die Themenfindung und Recherche im Vorfeld des Kurses erleichtern.Nach der theoretischen Einführung wird im Workshop konkret an der eigenen Fotoreportage gearbeitet. Dazu werden die Themenvorschläge der Teilnehmer*innen vorgestellt und Strategien zur Umsetzung besprochen. Das produzierte Bild-Material wird von Tag zu Tag in gemeinsamen Feedbackrunden ausgewertet; der Dozent gibt Tipps und individuelle Beratung zu Fortschritt und Bildauswahl. Nach den Unterrichtseinheiten gibt es die Gelegenheit, an der Realisation der Fotoreportage weiterzuarbeiten. Abschließend werden die fertigen Arbeiten präsentiert und besprochen.Termin: Mo, 13. Jul 20 – Fr, 17. Jul 20Ort: Lette-Akademie Berlin gGmbH, c/o Lette-Verein, Viktoria-Luise-Platz 6, 10777 BerlinGebühr: 380,- EURWeitere Informationen: info@lette-akademie.deAnmeldung: https://www.lette-akademie.de/kurse/die-fotoreportage/