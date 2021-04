Forschungsbericht beschuldigt VAE der Diskriminierung asiatischer Arbeitnehmer

Die Wirtschaft der VAE ist stark von Wanderarbeitnehmern abhängig, hauptsächlich Niedriglohn- und angelernte Arbeitskräfte aus Afrika, Asien oder anderen Teilen des Nahen Ostens, die rund 90% der Bevölkerung des Landes ausmachen. Die Arbeitsmigration in den VAE wird durch das sogenannte Kafala-System geregelt, bei dem die ausländischen Arbeitnehmer einen „Sponsor“ benötigen, normalerweise ihren Arbeitgeber, um in das Land zu kommen. Dieses Sponsoring ermöglicht die vollständige Abhängigkeit der Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber, wodurch ihre soziale und politische Macht und der Schutz ihrer Rechte massiv eingeschränkt werden. Infolgedessen ist es für die Wanderarbeitnehmer unglaublich schwierig, das Land zu verlassen oder ohne Erlaubnis den Arbeitsplatz zu wechseln oder bessere Arbeitsbedingungen und Löhne zu fordern, was automatisch zu ihrer Ausbeutung führt. Wie die meisten arabischen Länder haben die VAE im Jahr 2020 einige Rechtsreformen verabschiedet, um die vertraglichen Beschränkungen des Kafala-Systems zu lockern, indem Mindestarbeitsnormen wie bezahlte Feiertage, Arbeitszeitbeschränkungen und das Verbot von Kinderarbeit festgelegt wurden. Trotz dieser rechtlichen Bemühungen bestehen nach wie vor erhebliche Lücken bei der Umsetzung und mangelnde Durchsetzung. Nacheinander bietet das System den Arbeitgebern weiterhin ein hohes Maß an Kontrolle über nahezu jeden Aspekt des Lebens der Arbeitnehmer und erhöht dadurch ihre Anfälligkeit für Menschenhandel, Zwangsarbeit und andere Ausbeutung.Aufgrund des Bedarfs ausländischer Arbeitskräfte, um das Wachstum der VAE aufrechtzuerhalten, sind Einwanderer aus aller Welt in großer Zahl in das Land gekommen. Obwohl die Emirati von Ausländern zahlenmäßig unterlegen sind, wird eine allgemein akzeptierte Hierarchie geschaffen, in der die Emirati immer noch die soziale Macht innehaben, gefolgt von westlichen Fachleuten, Facharbeitern aus arabischen Ländern und ungelernten Arbeitern aus nichtarabischen Ländern an der Spitze. Diese soziale Hierarchie und das Kafala-System führen zusammen mit dem geltenden Ausschlussbürgerschaftsgesetz für Ausländer zu Rassisierung. Da das Antidiskriminierungsgesetz in den VAE eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ausschließt, sind ausländische Arbeitnehmerinnen noch gefährdeter. Sie erhalten keine fairen Leistungen und werden häufig in Bezug auf die Lohngleichheit und bei Wettbewerben diskriminiert, um Beförderungen zu erhalten, nicht nur, weil sie Ausländer sind, sondern auch, weil sie eine Frau sind. (vgl. Intersektionalität).Da die Ausländer häufig vom Arbeitgeber mit erfundenen Strafanzeigen oder dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht werden, haben sie Angst, eine Beschwerde einzureichen. Aus diesem Grund werden diskriminierende Praktiken und andere Verletzungen der Arbeitnehmerrechte sehr oft nicht ans Licht gebracht.Die Ergebnisse der Forschung betreffen die DCT, da die VAE so stark auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sind, um mit dem Entwicklungsboom Schritt zu halten, und daher eine wichtige internationale Rolle spielen. Die staatlichen Vorschriften und ordnungsgemäßen Umsetzungs- und Durchsetzungssysteme zum Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmern müssen angepasst werden, um den universellen Menschenrechtsgrundsätzen zu entsprechen. Sie sollten ihr Arbeitssystem ändern, indem sie die Vertragsbeschränkungen lockern oder sogar das Kafala-System vollständig abschaffen. Ihre Position als wichtiges Gastland für Wanderarbeitnehmer erfordert eine nationale Strategie, um die bestehende Rassenhierarchie und Diskriminierung dieser Menschen zu verringern.