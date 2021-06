Europäisches Parlament verärgert über die Zunahme der Finanzkriminalität in den VAE

Ein von Transparenz des Demokratiezentrumsgefördertes Schreiben zur Bekämpfung von Geldwäsche und illegalen Finanzaktivitäten aufgrund von Auswirkungen auf Europa wurde gebilligt. 12 Abgeordnete verabschiedeten ihn und forderten die Europäische Kommission auf, unverzüglich Maßnahmen wie die Aufnahme der VAE in die europäische schwarze Liste zu ergreifen."Wir, die unterzeichneten Mitglieder des Europäischen Parlaments, bringen unsere tiefe Besorgnis über den kürzlich veröffentlichten Bericht von 'Carnegie Endowment' zum Ausdruck, der zeigt, dass Dubais Wohlstand nicht nur das Ergebnis jahrelanger wirtschaftlicher Entwicklung ist, sondern seinen Erfolg leider teilweise "einem stetigen Fluss illegaler Erträge aus Kriminalität und Korruption" zu verdanken hat", heißt es in dem Schreiben.Der Brief forderte die Kommission auf, „in Anbetracht der offensichtlich höheren Risiken einen besonderen Ansatz für ihre Anti-Geldwäsche-Politik gegenüber den VAE zu erwägen, da die Regierungen der Emirate sowie die internationale Gemeinschaft ein Auge zudrücken“.Er forderte die Kommission ferner nachdrücklich auf, "die Aktualisierung ihrer Liste der Hochrisikodrittländer in Bezug auf die AML-Standards zu überdenken, indem sie die VAE einbeziehen".Hintergrund: Die hohen Mengen an Bargeldtransaktionen und überweisungen der Vereinigten Arabischen Emirate (im Folgenden: VAE) sowie ihre politisch exponierten und wohlhabenden Personen zusammen mit ihrer geografischen Nähe zu einer Reihe von Ländern, die durch Konflikte destabilisiert wurden, machen das Land zum perfekten Umfeld, um Geldwäsche, Kleptokraten und Terrorismusfinanzierung anzuziehen." [1] Obwohl die Behörden der VAE über die richtigen Instrumente und das richtige technische Wissen verfügen, um gegen diese kriminellen Aktivitäten vorzugehen, entscheiden sie sich oft dafür, die Augen zu verschließen.Um die Existenz dieser inakzeptablen Praktiken zu veranschaulichen, werfen wir einen genaueren Blick auf Dubai, das eines der sieben Emirate ist, aus denen die VaE bestehen und als globales Finanzzentrumbekanntsind, für seine von Menschengemachten gemachten Inseln, gigantischen Wolkenkratzer und extremen Reichtum. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von "Carnegie Endowment" [2] zeigt, dass Dubais Wohlstand nicht nur das Ergebnis jahrelanger wirtschaftlicher Entwicklung ist, sondern seinen Erfolg leider zum Teil "einem stetigen Fluss illegaler Erträge aus Kriminalität und Korruption" zu verdanken hat.Unser Hauptanliegen bei der Lektüre des Berichts war die hohe Menge an europäischen Geldwäschern, die Dubai als Ort für den Betrieb nutzen. Dubais schwache Finanzvorschriften, niedrige Transparenzstandards und stabile Anlagevehikel (von Luxusimmobilien bis hin zu Edelmetallen) machen die Stadt zum perfekten Umfeld für die Geldwäsche von Erträgen aus illegalen Aktivitäten.Schließlich ermöglicht dies ausländischen Investoren, Immobilien zu kaufen oder zu halten, Handelsgesellschaften zu gründen und Finanztransaktionen durchzuführen, ohne die Herkunft ihrer Finanzen oder den wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Investitionen zu erklären. Sie sind in der Lage, Erträge aus Straftaten durch die Über-, Unter- und Mehrfachfakturierung von Waren oder die Fälschung anderer Handelsdokumente zu verschleiern.[ 3] Da die derzeitige Pandemie enorme Auswirkungen auf Dubais Tourismus- und Dienstleistungssektor hat, der für einen großen Teil seiner Wirtschaft verantwortlich ist, könnte die Stadt noch stärker von illegalen Einkommen abhängig werden. [4]Dubai umfasst etwa dreißig Freihandelszonen. Während die nationalen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (im Folgenden: AML) universell für alle Unternehmen (innerhalb und außerhalb der Zonen) gelten, sind Wirksamkeit und Umfang der Durchsetzung von einer Freizone zur anderen unterschiedlich, wobei auch außerhalb dieser Zonen nur eine minimale Durchsetzung erfolgt. Dieser Mangel an Kohärenz in bezug auf das Aufsichtsniveau und sogar regulatorische Defizite außerhalb der Gebiete, in denen ein Großteil der Unternehmen tätig ist, ist eine weitere wesentliche Schwachstelle bei der Bekämpfung der Geldwäsche.Ungeachtet der kürzlich verabschiedeten legislativen Bemühungen unterstrich der Bericht die immer noch alarmierende Gleichgültigkeit nicht nur der regierungen der Emirate, sondern sogar der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem problematischen Verhalten und den administrativen Schlupflöchern aufgrund der schwachen Umsetzung dieser Gesetze, die Dubai zum perfekten Ziel für schmutziges Geld machen. Aus allen oben genannten Gründen hat die DCT eine Petition zur Bekämpfung dieser anhaltenden illegalen Praktiken veröffentlicht, die globale finanzkriminelle Aktivitäten ermöglichen und viele destabilisierende Auswirkungen auf internationaler Ebene haben.