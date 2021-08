Don Everly (Everly Brothers) verstorben

Ich zitiere einen Artikel von ntv (auszugsweise):"Als Everly Brothers haben die Brüdermit Songs wieoderMusikgeschichte geschrieben. Ihr schillernderbrachte in den Sechzigern einen einprägsamen Popsound hervor.Die Everly Brothers gelten mit ihrem gitarrenbetontenals wichtiger Einfluss unter anderem für die, dieund. Ein Sprecher des Duos bestätigte der "Los Angeles Times" den Tod von Don Everly, nannte aber keine weiteren Details zur Todesursache. Er hinterlässt vier Kinder und die 101 Jahre altePhil Everly starb bereits 2014 im Alter von 74 Jahren.Ich hatte das Glück, drei Konzerte ihrerzu sehen - in Newcastle, Hammersmith und der Royal Albert Hall, heute wünschte ich, es wären mehr gewesen. Ihre große Zeit hatten sie da zwar schon hinter sich, jedoch waren alle Konzerte ausverkauft und die Stimmen nach wie vor ausgezeichnet. Die Konzerte habe ich in allerbester Erinnerung behalten. Die Ticketpreise betrugen damals zwischen £ 50 - 65.Die Songs der Everlys kennt wohl fast jeder:Bye, Bye LoveWake Up Little SusieAll I Have To Do Is DreamCathy's ClownWalk Right BackWhen Will I Be LovedDevoted to YouOn the Wings of a Nightingale - um nur einige zu nennen.