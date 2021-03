Die Vorteile der Wahl von LED-Bodenbeleuchtungen

LED-Leuchten bieten eine erhebliche Einsparung bei den Betriebskosten; etwa 80 % Einsparungen sind möglich.

LED-Leuchten enthalten kein Quecksilber, andere künstliche Lichtquellen dagegen schon. Quecksilber ist extrem schädlich für die Umwelt und auch für den Menschen giftig.

LED-Leuchten haben eine Lebensdauer von 11 Jahren, wenn sie 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr betrieben werden.

LED-Leuchten fühlen sich kühl an, ein großer Faktor bei der Wahl von niedriger Beleuchtung wie Bodenleuchten.

LED-Leuchten benötigen keine Netzspannung und sind daher viel sicherer für den Einsatz im Garten.

Überzeugt? Das sollten Sie sein, schauen Sie sich LED-Bodenleuchten an, keine andere Form der Beleuchtung bietet so viele Vorteile.

Eine weitere Möglichkeit, Ihr Gartenbeleuchtungsschema in Schichten aufzubauen, besteht darin, in horizontalen Schichten vom Boden aus zu arbeiten; Bodenleuchten würden die Basis dieses Schemas bilden. LED-Bodenleuchten können verwendet werden, um Gartenwege, Gartentreppen und Höhenunterschiede, Gartenterrassen und Gehwege zu beleuchten. Seien Sie abenteuerlustig, denken Sie nicht nur an die Beleuchtung des Offensichtlichen, sondern ziehen Sie in Betracht, architektonische Merkmale und interessante Pflanzen hervorzuheben; oder wie wäre es, wenn Sie diskrete Bereiche für z.B. Sitzgelegenheiten mit niedrigen Lichtpunkten schaffen?Wenn Sie sich für bodeneinbaustrahler led 230v entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, auch Farben einzusetzen, was die Möglichkeiten der Gartengestaltung enorm erweitert. Natürlich wäre kein Artikel über LED-Gartenbeleuchtung vollständig, ohne die finanziellen und ökologischen Vorteile zu erwähnen, die sie mit sich bringen, also hier sind sie: