Die GABYS (light) - Cover ohne Grenzen - fast unplugged und open air

Seit 25 Jahren und immer live und in Farbe begeistert diese Band mit Disco-, Rock- und Pop-Hits, legendären Soulklassikern und aktuellen Charts-Stürmern ihr Publikum. Diese sieben Frauen machen vor nichts Halt und verwandeln in unvergleichlicher GABYS-Manier und mit unverwechselbarem, musikalischem Charme jeden Cover-Song gekonnt in ihre ureigene Version: Cover ohne Grenzen – timeless – fearless – ageless!Die GABYS können allerdings auch anders: Mit Akkordeon, Mandoline, Klarinette, Akustik-Gitarre, Bass-Ukulele und Cajon machen sie sich genauso gerne daran, u.a. legendäre Hardrock-Klassiker mit Mandolinen- und Klarinetten-Soli zu verarzten oder in Cha Cha Cha- oder Country-Gewänder zu kleiden. Man darf sich auf originellste GABYS-Versionen von bekannten und geliebten Hits freuen, die man definitiv so noch nie gehört hat. www.diegabys.de Ina Brox (sax, vocals), Elisabeth King (keyboard, vocals), Gabi Mehlitz (bass, vocals), Anni Müller (drums), Melanie Plauth (guitar, vocals), Käthe von T. (lead vocals), Amelie Zapf (guitar, sax, vocals)Bis zum 18. September ist das Charlottenburger Globe Berlin die Bühne für zahlreiche Veranstaltungen in einem einzigartigen Ambiente unter freiem Himmel. Schauspiele von Shakespeare (DIE KOMÖDIE DER IRRTÜMER, DER STURM, ROMEO & JULIA), Schiller (MARIA STUART), Scheerbart (ES LEBE EUROPA) und Platon (PHAIDON) stehen ebenso auf dem Programm wie Jazz/Blues-Konzerte, Impro-Theater, Tanz-Performance und musikalische Lesungen. Bis der Wiederaufbau des ehemaligen Schwäbisch Haller Theater-Rundbaus an der Sömmeringstraße möglich ist, bespielt das Globe Ensemble mit seinen Gästen das „Open-O“, eine ringförmige Freilichtbühne aus hölzernen Bauteilen des zukünftigen Globe. Das Publikum sitzt in der Mitte, auf Abstand platziert kann es hier Kultur ohne 3G-Nachweis und am Platz ohne Maske genießen. Tickets ab 13 Euro gibt es auf www.globe.berlin, bei Ticketmaster sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.