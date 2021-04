Der Leitfaden für Protein-Ergänzungen

Nicht alle Proteinquellen sind gleich. Das haben Sie wahrscheinlich schon herausgefunden, und glauben Sie mir, ich spreche nicht von ihren Preisen. Eier sind die billigste verfügbare Proteinquelle, während sie im Vergleich zu Ihrem teuren Steak eine höhere Qualität des Proteins haben. Die Qualität von Eiweiß liegt nicht in seinem Geschmack, sondern wird anhand einer Skala gemessen, die als Biologische Wertigkeit bezeichnet wird. Diese spiegelt wider, wie viel Stickstoff Ihr Körper speichert, verwendet und aufnimmt. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie Ihre Proteinquellen in Bezug auf ihre BV kennen, damit Sie wissen, welche Proteine golden sind und welche einfach nur Holzspäne sind.Es ist die Nummer eins unter den Proteinquellen in Bezug auf den BV. Wenn Sie schlanke Muskeln aufbauen wollen und Molke nicht regalhoch in Ihren Küchenschränken steht, müssen Sie so schnell wie möglich zum nächsten Händler eilen. Es senkt den Cortisolspiegel, verbessert die Leberfunktionen, reduziert Übertraining und senkt den Blutdruck.Eier sind die zweitbeste Eiweißquelle und gleichzeitig die günstigste Eiweißquelle. Ob Sie Ihre nun als Rührei, gebraten oder gekocht mögen, Sie sind auf dem richtigen Weg, wenn Sie so wahrhaftig, wahnsinnig und tief in sie verliebt sind wie ich es bin.Molke an sich wird hauptsächlich aus Milch hergestellt. Das zeigt schon, wie reichhaltig Milch an Nährwerten ist. Obendrein ist Milch reich an Kalzium, dem häufigsten Mineral im Körper, das für gesunde Knochen und starke Zähne verantwortlich ist. Sie ist auch reich an Wasser und für einen Bodybuilder, dem es schwer fällt, viel Wasser zu trinken, können Sie etwas Milch hinunterschlucken und Ihren Körper trotzdem gut hydriert lassen. Es ist auch reich an Vitamin A und D, die beide sehr wichtig für Ihren Körper sind.Wussten Sie, dass verschiedene Fleischstücke nicht nur unterschiedlich zubereitet werden können, sondern auch unterschiedliche Nährwerte haben? Wenn Sie besonders abnehmen wollen, schlage ich vor, dass Sie Ihren Metzger bitten, für Sie einige der magereren Teilstücke zu schneiden. Rindfleisch hat in der Regel einen relativ geringen Fettgehalt, das heißt, Sie sollten die Fettmenge, die Sie beim Kochen verwenden, minimieren. Vegetarier haben die Möglichkeit, die Rinderlebertabletten zu verwenden und so trotzdem die Vorteile des beef protein zu erhalten, ohne unbedingt ein ganzes Steak zu essen!Ich schätze, Mutter Natur konnte die Veganer und Vegetarier nicht ohne eine alternative und dennoch reichhaltige Proteinquelle lassen. Es wird Ihnen nicht nur helfen, Muskeln zu pumpen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie an der einen oder anderen Form von Krebs erkranken, stark reduzieren.Achten Sie schließlich darauf, dass Sie Ihre Mahlzeiten so viel wie möglich genießen, aber nicht zu viel essen. Spielen Sie mit den verschiedenen Proteinquellen in Ihrem Kühlschrank herum, aber halten Sie es einfach. Machen Sie einen Essensplan, an den Sie sich halten können und der Sie nicht ohne ein Dach über dem Kopf zurücklässt.