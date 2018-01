Der Blaue Montag – Die ganze Stadt in einer Show!

Am Montag, 5. Februar 2018 versammelt der Blaue Montag auf der Bühne des Berliner Kabarett-Theaters DIE WÜHLMÄUSE wieder die Originale aller Szenen des Großstadtdschungels, Künstler jeglicher Spielarten und Stars, die in Berlin gastieren.

Für ein paar Minuten hat jeder von ihnen die Möglichkeit zu begeistern, zu provozieren, den Atem zu rauben. Die tempogeladene, schöne und schräge Show wird ausgewählt und präsentiert vom Kabarettisten Arnulf Rating und dem Maulhelden-Team, musikalisch aufgemischt von der stets wechselnden Band des Abends.Vocal Recall - die Boygroup mit Frau, die preisgekrönte Lebensberaterin Helene Mierscheid, Klaus Nothnagel - der „Florian Silbereisen des Heimat-Dia-Vortrages“, Stand-Up Comedian Stefan Danziger, literarischer HipHop mit Roger Stein am Flügel, das neue Wühlmäuse-Ensemble und am Vertikaltuch getanzte Bilder mit Annika. Für die musikalische Begleitung sorgt Four on the Roof, die Trommelformation von Grips-Theater-Trommler George Kranz. (Änderungen vorbehalten)Berliner Kabarett-Theater Die Wühlmäuse, Pommernallee 2-4, 14052 Berlin, U 2 Theodor-Heuss-PlatzMontag, 5.2.2018Beginn: 20 UhrKartenpreise: 21,50 / 24,50 / 26,50 EuroKarten-Telefon: 030-30 67 30 11Eine Produktion des Maulhelden Büro Arnulf Rating, Waldenserstraße 2-4, 10551 Berlin