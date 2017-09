Der Blaue Montag – Die ganze Stadt in einer Show!

Im Berliner Kabarett-Theater DIE WÜHLMÄUSE versammelt der Blaue Montag regelmäßig auf einer Bühne die Originale aller Szenen des Großstadtdschungels, Künstler jeglicher Spielarten und Stars, die in Berlin gastieren.Die tempogeladene, schöne und schräge Show wird ausgewählt und präsentiert vom Kabarettisten Arnulf Rating und dem Maulhelden-Team, musikalisch aufgemischt von der stets wechselnden Band des Abends.Diesmal u.a. dabei: ein pas-de-deux der Tanz-Akrobaten Battle Beasts, die lebende Liedermacherlegende BLACK (ehem. Duo Schobert & Black), der „magic comedian“ Thomas Diekmann, der Shooting Star der deutschen Kabarettbühnen Lisa Eckhart, der „wahrscheinlich interessanteste Amateurchor der Stadt“ – The Happy Disharmonists“, die Luftartistin (Haar an Kanister) Francesca Hyde, Kabarettist und „Caveman“ Karsten Kaie, der „Florian Silbereisen des heimatlichen Dia-Vortrags“ Klaus Nothnagel, die heimliche Königin der Berliner Lesebühnenszene Lea Streisand und der „Herr der Ringe“ Jongleur Yoolio. Für die musikalische Begleitung sorgen Die Praktikanten mit feinstem Garagenrock. (Änderungen vorbehalten)Der 191. Blaue MontagOrt: Berliner Kabarett-Theater Die Wühlmäuse, Pommernallee 2-4, 14052 Berlin, U 2 Theodor-Heuss-PlatzMontag, 16.10.2017Beginn: 20 UhrKartenpreise: 21,50 / 24,50 / 26,50 EuroKarten-Telefon: 030-30 67 30 11Eine Produktion des Maulhelden Büro Arnulf Rating, Waldenserstraße 2-4, 10551 Berlin