Der 205. Blaue Montag - Das lebende Stadtmagazin

Einen lebhaften Beitrag zur Berliner Stadt-Kultur-Geschichte leistet seit 1990 „Der Blaue Montag“, das „lebende Stadtmagazin“. Aus der Taufe gehoben als Erneuerung des damals etwas verstaubten Varietés ist der „Blaue Montag“ ein Tummelplatz, Entwicklungslabor und Abbild der wilden, extravaganten Kleinkunstszene Berlins.

Er versammelt Typen, Lebenskünstler, Originale des Großstadtdschungels, die, jeder für ein paar Minuten, die Möglichkeit haben zu begeistern, zu provozieren, den Atem zu rauben. Die bunte, Varieté-ähnliche Mix-Show mit stets wechselnden Künstlern wird konzipiert, produziert und präsentiert vomund dem Maulhelden-Team sowie musikalisch aufgemischt und untermalt von wechselnden Bands.Nach einem Jahr Corona-Zwangspause wird am 4. Oktober 2021 endlich wieder blau gemacht. Der 205. Blaue Montag im Kabarett-Theater Die Wühlmäuse steht an und serviert um 20 Uhr ein buntes Bühnen-Potpourri, u.a. mit gefährlichem Liedgut der, mit dem jonglierenden Virtuosen am Klavier, dem Omnichord-Barden, dem humoristischen Tieftaucher, den Arien schmetternden Puppen von, dem „Florian Silbereisen des heimatkundlichen Dia-Vortrags“und österreichischen Schmäh mit dem KabarettistenTickets gibt es im Zweierpack zu je 31,50 Euro (ggf. zzgl. weiterer Kosten), Einzelkarten müssen telefonisch oder per Mail mit der Theaterkasse abgeklärt werden.