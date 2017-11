Der 192. Blaue Montag – Die ganze Stadt in einer Show!

Im Berliner Kabarett-Theater DIE WÜHLMÄUSE versammelt der „Blaue Montag“ auf der Bühne regelmäßig die Originale aller Szenen des Großstadtdschungels, Künstler jeglicher Spielarten und Stars, die in Berlin gastieren. Für ein paar Minuten hat jeder von ihnen die Möglichkeit zu begeistern, zu provozieren, den Atem zu rauben. Die tempogeladene, schöne und schräge Show wird ausgewählt und präsentiert vom Kabarettisten Arnulf Rating und dem Maulhelden-Team, musikalisch aufgemischt von der stets wechselnden Band des Abends.

Am Montag, 4.12.2017 um 20 Uhr treten an: Schwertschluckerin The Beautiful Jewels, Satiriker Martin Buchholz, Speed Juggler Marc Dorffner, der artistische Multitasker am Klavier Andreas Gundlach, ESTREL Star in Concert Whitney Houston, Kult-Kolumnist Harald Martenstein, der „Florian Silbereisen des heimatlichen Dia-Vortrags“ Klaus Nothnagel, Comedian Till Reiners und Seraina am Trapez. Wie immer wird der Abend launig moderiert vom Kabarettisten Arnulf Rating und diesmal musikalisch begleitet von den Ausnahmeswingern Die Couchies.Der 192. Blaue MontagBerliner Kabarett-Theater DIE WÜHLMÄUSE, Pommernallee 2-4, 14052 Berlin, U 2 Theodor-Heuss-PlatzMontag, 4.12.2017 um 20 UhrKartenpreise: 21,50 / 24,50 /26,50 EuroKarten-Telefon: 030-30 67 30 11Eine Produktion des Maulhelden Büro/Arnulf Rating, Waldenserstraße 2-4 10551 Berlin