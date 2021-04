Das Team für visuelle Effekte von Lady Of Heaven bietet einen Einblick in neue und innovative Film- und CGI-Techniken

Aufgrund der religiösen Richtlinien der islamischen Tradition können heilige Persönlichkeiten nicht von lebenden Menschen dargestellt oder auf dem Bildschirm visualisiert werden. Die Entscheidung war also, den CGI-Weg zu gehen, der die Verwendung von Darbietungen von Schauspielern ermöglichte, die auf dem CGI von The Holy Personalities entwickelt werden konnten, während die religiösen Codes eingehalten wurden.Die erstaunlichen visuellen Effekte des Films auszuführen war keine leichte Aufgabe; Jede Aufnahme stellte das Team für visuelle Effekte vor neue Herausforderungen und Komplexitäten. Bei rund 200 Aufnahmen mit Holy Personalities musste jede Aufnahme mit akribischer Präzision gemacht werden und erforderte vor dem Filmen, während des Filmens und nach dem Filmen unterschiedliche Phasen. Marcin Kolendo, Teamleiter des Visual Effects-Teams, erklärte, wie wichtig die Vorproduktionsphase für den Erfolg der Produktion ist. Dieser Prozess beinhaltete die Zusammenarbeit mit dem Kunden (Enlightened Kingdom), dem Creative Consultant (John Stephenson) und dem Director of Photography (Michael Brewster).Vor den Dreharbeiten erklärte Kolendo: "Wir haben jede VFX-Aufnahme des Projekts unter besonderer Berücksichtigung von Holy Appearances entworfen und vorgeplant. Es wurde klar, dass das CGI bestimmte Standards und Prüfungen erfüllen muss, darunter Fotorealismus, natürliches Verhalten und extreme Nahaufnahmen." sowie Weitwinkelaufnahmen und unterschiedliche Umgebungsbedingungen ". Eine geringfügige Änderung der Beleuchtung könnte sich auf das gesamte Erscheinungsbild der Heiligen Persönlichkeiten auswirken. Daher arbeitete das Team für visuelle Effekte hart daran, Nacht- und Tageszeit, Außen- und Innenbeleuchtung, Feuer, Rauch und andere Elemente zu testen.Zusätzlich musste jeder Schuss von religiösen Experten genehmigt werden, um zu überprüfen, ob die CGI-Darstellungen der Heiligen Persönlichkeiten respektvoll und genau erfasst wurden. Nach Bestätigung der Spezifikationen begann die Drehphase mit spezifischen Schritten, um die Effizienz und den Erfolg während der Dreharbeiten zu maximieren."HDRI (High Dynamic Range Images) musste für jede Aufnahme aufgenommen werden, um die Lichtverhältnisse jeder Aufnahme zu reproduzieren, und aus demselben Grund mussten eine Chrom- und eine diffuse Kugel verwendet werden, um die Lichtverhältnisse der Umgebung während der Aufnahme zu erfassen "bemerkte Kolendo. Während des gesamten Drehprozesses machte das Team Hunderte von Referenzfotos, um den reibungslosen Ablauf der Postproduktion zu gewährleisten. Für jede von der Kamera aufgenommene Aufnahme wurden Filmspezifikationen dokumentiert, einschließlich Neigung, Rolle, Höhe, Objektivtyp und anderer spezieller Daten wie Belichtung.Nach sorgfältigem Filmen und Notieren der Spezifikationen wurden in der Postproduktion die CGI-Darstellungen auf die ursprünglichen Schauspieler übertragen. Erstens mussten alle Gesichter der Heiligen Persönlichkeit von 3D-Künstlern erstellt werden (Asset Build). Modellierungs-, Texturierungs-, Rigging-, Bräutigam- (Haar-), Animations- und Beleuchtungsabteilungen wurden verwendet, um maßgeschneiderte CGI für jede der Heiligen Persönlichkeiten zu erstellen, die alle sorgfältig und sorgfältig auf Computern erstellt wurden, wobei Referenzen und Ratschläge von Enlightened Kingdom ", Kolendo, berücksichtigt wurden Die Aufnahme musste mit der Kamera verfolgt werden. Dabei wurde eine spezielle virtuelle Kamera erstellt, die der Kamera folgt, mit der eine bestimmte Aufnahme gedreht wurde. Bei diesem Vorgang wurden Position und Bewegung der Kamera verfolgt und eine Verfolgungssoftware verwendet, die zu einer virtuellen Kamera führte, die mit der Kamera aus der Aufnahme identisch war.Die Bewegungen des Schauspielers wurden ebenfalls verfolgt, um alle Aktionen für die CGI-Animation zu ersetzen. Das CGI-Modell musste manchmal angepasst werden, um die Lichtverhältnisse einer bestimmten Szene an die spezifischen Tracking-Daten des Kopfes anzupassen. Kolendo erklärte, wie "CGI-Modelle auch manipuliert wurden - ein Begriff, der verwendet wird, um einen Prozess des Einfügens virtueller Knochen und Muskeln in ein CGI-Asset zu beschreiben. Dies ermöglichte es den Animatoren, die Sprache und andere Gesichtsausdrücke Schuss für Schuss zu replizieren, so dass Elemente wie Stimmen in ADR-Sitzungen (automatisierter Dialogaustausch) konnten hinzugefügt werden ".Eine weitere Hürde, mit der das Visual Effects-Team konfrontiert war, war die Erstellung einer fotorealistischen Darstellung der Heiligen Persönlichkeiten, bei der die genehmigte Visualisierung beibehalten und religiöse Codes eingehalten wurden. Während des Drehvorgangs waren häufig Änderungen erforderlich, z. B. die Notwendigkeit, die Mimik Schuss für Schuss geringfügig zu ändern oder die Beleuchtung oder andere Elemente wie Rauch oder Staub anzupassen.Das Team von Lady of Heaven Visual Effects erstellte fleißig und erfolgreich CGI-Darstellungen, die wunderschön atemberaubend sind und respektvoll den islamischen religiösen Codes folgen.