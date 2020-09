Commedia Nova: Himmel, Hölle, Fegefeuer

Szenisches Konzert zu Dantes „Göttlicher Komödie“



Sex and Crime in der Literatur - das war um 1600 Shakespeare, 300 Jahre davor Dante Alighieri mit seiner "Göttlichen Komödie" - Himmel, Hölle und Fegefeuer, alle Sünden und Tugenden der Menschheit sind hier versammelt.

Die Musik spielt eine große Rolle, schon in der Hölle sitzen Minnesänger und Troubadoure, im Fegefeuer kommen die antiken Autoren hinzu, und im Paradies ist die Musik so süß, dass sie mit Worten nicht beschrieben werden kann. Eine quasi musikalische Funktion haben auch die Worte: die in der Dichtkunst des Mittelalters so wichtige „Musica della Parola (Musik der Worte)“ stellt mit den rezitierten Dante-Auszügen in italienischer Sprache einen wichtigen Bestandteil des Programms dar. Es rezitiert der Schauspieler und Tänzer Daniele Ruzzier aus Venedig, begleitet von der Berliner Musikerin Gaby Bultmann mit Gesang und vielen mittelalterlichen Instrumenten wie Psalter und Orgelportativ. Das Duo Commedia Nova realisiert szenische Konzerte zu historischen und zeitgenössischen Themen, Musik, Literatur, Tanz und Theater interdisziplinär verschränkend. Mit seinen mehr als 20 Programmen war und ist Commedia Nova in vielen Konzertreihen und Festivals in ganz Europa zu Gast.Das Globe Berlin präsentiert seit Juni eine weitere Prolog-Saison Open Air mit dem Spielzeitmotto „Hoffnung & Heimat“ an seinem zukünftigen Standort in Charlottenburg. Der runde Theaterbau aus Schwäbisch Hall befindet sich zerlegt bereits vor Ort, aber es fehlen noch Pachtvertrag und Genehmigungen. Bis es mit dem Aufbau des Theaters dort losgeht, dient eine ringförmige Laufsteg-Bühne aus hölzernen Bauteilen des zukünftigen Globe Berlin – das Open O – als Corona-konforme Interimsbühne. Das Publikum sitzt mittendrin, auf gut 100 Stühlen auf Abstand. Rundum tobt das Bühnengeschehen, rauschen die Bäume, die Vögel zwitschern und der Abendhimmel spielt eine wichtige Nebenrolle. Bis zum 26. September wird das Sommerprogramm aus Schauspiel, Wortkunst und Weltmusik mehr als 50 Aufführungen umfassen. Tickets ab 15 Euro sind erhältlich unter www.globe.berlin.