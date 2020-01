Cha(lle)nging Perspectives - Harald Schmidt zu Gast bei der Jungen Akademie

Was ist – oder war – eigentlich Fernsehen? Diese und weitere Fragen diskutieren Mitglieder der Jungen Akademie mit Harald Schmidt.

Als Schauspieler, Entertainer, Kabarettist und Kolumnist lotet Harald Schmidt die Möglich-keiten von Fernsehen, Kabarett und Theater, von Ernst und Unterhaltung, von ‚Hochkultur‘ und ‚leichter Kultur‘ virtuos aus und verändert dabei auch die Perspektive auf das, was Populärkultur ist und sein kann.Grund genug für die Arbeitsgruppe „Populärkultur(en)“ der Jungen Akademie, Harald Schmidt einzuladen. Was ist – oder war – eigentlich Fernsehen? Wie ist Satire in (un)ernsten Zeiten möglich? Was ist überhaupt Populärkultur? Und schließlich: Was kann Wissenschaft von Populärkultur lernen? Diese und andere Fragen wollen der Islamwissenschaftler Simon Wolfgang Fuchs, die Geschichtswissenschaftlerin Valeska Huber und der Althistoriker Christoph Lundgreen gemeinsam mit Harald Schmidt diskutieren. Durch den Abend führt der Literaturwissenschaftler und Sprecher der Arbeitsgruppe Michael Bies.Der Eintritt ist frei, Einlass nur mit gültigem Ticket.Tickets ausschließlich über eventbrite: https://challenging-perspectives-harald-schmidt.eventbrite.de